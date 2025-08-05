Україна і США готуються до першого засідання інвестфонду відбудови вже у вересні - Свириденко

Перше засідання ради директорів американсько-українського інвестиційного фонду заплановано на вересень. Протягом наступних півтора року планується реалізувати перші три проєкти.

Як пише Delo.ua, про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко, коментуючи розмову з міністром фінансів США Скоттом Бессентом.

Під час зустрічі обговорювалося розширення співпраці в оборонній та інвестиційній сферах.

"Обговорили запуск Американсько-українського інвестиційного фонду. Працюємо над розширенням його мандату, щоб фонд міг інвестувати і в оборонну сферу. Перше засідання ради директорів заплановане на вересень. Завдання – запустити перші три проєкти протягом 18 місяців", - зазначила Свириденко.

Також під час розмови особливу увагу приділили потенційній оборонній угоді, яку раніше анонсував президент Зеленський. Йдеться про виробництво і продаж українських дронів, а також можливу закупівлю американської зброї.

Окрім того, сторони обговорили питання посилення санкційного тиску і співпраці з міжнародними фінансовими організаціями. Премʼєрка висловила подяку Сполученим Штатам за послідовну підтримку та спільне прагнення до справедливого миру. Сторони домовилися продовжити діалог на робочому рівні.

Угода зі США про надра

Нагадаємо, 30 квітня Україна та США підписали угоду про створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови.

8 травня Верховна Рада підтримала ратифікацію угоди між урядами України та США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови. А 12 травня президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди.

23 травня Україна та США офіційно завершили всі процедури для запуску Американсько-українського інвестиційного фонду — нового механізму для залучення інвестицій у відновлення та розвиток української економіки.