Україна та США призначили Alvarez & Marsal інвестиційним радником фонду відбудови: яка його структура

Під час міжнародної конференції ReBuild Ukraine Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України спільно з U.S. International Development Finance Corporation (DFC) оголосили про важливий крок: призначення інвестиційного радника українсько-американського інвестиційного фонду відбудови (United States–Ukraine Reconstruction Investment Fund).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки, довкілля і сільського господарства України.

Інвестиційним радником Фонду призначено міжнародну консалтингову компанію Alvarez & Marsal (A&M).

A&M є глобальною компанією з понад 12 000 фахівців у 90 офісах світу, що спеціалізується на фінансовому та операційному консалтингу. Компанія має значний досвід роботи у стратегічно важливих секторах, таких як критичні мінерали, енергетика, інфраструктура та ІКТ, а також вже реалізує проєкти в Україні.

У межах своєї діяльності Alvarez & Marsal надаватиме Фонду стратегічну інвестиційну підтримку. Це включатиме підготовку проєктів, проведення комплексної перевірки (due diligence) та фінансовий аналіз для визначення та оцінки потенційних інвестиційних можливостей.

Призначення радника є фіналізацією організаційного етапу. Наступним кроком Фонд обере адміністратора, що дозволить завершити підготовку до запуску фінансових процедур та перших інвестиційних проєктів.

Структура інвестфонду

Керівна рада фонду складається з трьох українських та трьох американських менеджерів.

Спільний орган управління від України та США ухвалює всі інвестиційні рішення, визначає стратегію роботи фонду та забезпечує рівне партнерство двох сторін.

У структурі фонду діють чотири комітети:

інвестиційний — оцінює та відбирає проєкти;

аудиторський — здійснює фінансовий нагляд;

адміністративний — координує операційні процеси;

комітет пошуку проєктів — опрацьовує потенційні ініціативи.

Вони забезпечують прозорість, контроль і відповідність усіх процесів міжнародним стандартам.

Інвестиційний радник A&M надає стратегічну підтримку та аналітику:

готує та оцінює інвестиційні проєкти;

проводить due diligence і фінансовий аналіз;

допомагає визначити перспективні напрями інвестування

Довідково

Українсько-американський інвестиційний фонд відбудови створений угодою між Україною та США. Початковий капітал сформовано із внесків обох сторін у рівних частках — по $75 млн від США через DFC та від України, що разом становить $150 млн стартового капіталу. Ці кошти будуть спрямовані на підготовку перших інвестицій, реалізація яких розпочнеться у 2026 році.

Раніше повідомлялося, що українсько-американський інвестиційний фонд відбудови із стартовим капіталом 150 мільйонів доларів може виступати міноритарним інвестором у видобувних проєктах разом з іншими інвесторами та має стати маркетмейкером ринку.