- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Україна та США призначили Alvarez & Marsal інвестиційним радником фонду відбудови: яка його структура
Під час міжнародної конференції ReBuild Ukraine Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України спільно з U.S. International Development Finance Corporation (DFC) оголосили про важливий крок: призначення інвестиційного радника українсько-американського інвестиційного фонду відбудови (United States–Ukraine Reconstruction Investment Fund).
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки, довкілля і сільського господарства України.
Інвестиційним радником Фонду призначено міжнародну консалтингову компанію Alvarez & Marsal (A&M).
A&M є глобальною компанією з понад 12 000 фахівців у 90 офісах світу, що спеціалізується на фінансовому та операційному консалтингу. Компанія має значний досвід роботи у стратегічно важливих секторах, таких як критичні мінерали, енергетика, інфраструктура та ІКТ, а також вже реалізує проєкти в Україні.
У межах своєї діяльності Alvarez & Marsal надаватиме Фонду стратегічну інвестиційну підтримку. Це включатиме підготовку проєктів, проведення комплексної перевірки (due diligence) та фінансовий аналіз для визначення та оцінки потенційних інвестиційних можливостей.
Призначення радника є фіналізацією організаційного етапу. Наступним кроком Фонд обере адміністратора, що дозволить завершити підготовку до запуску фінансових процедур та перших інвестиційних проєктів.
Структура інвестфонду
Керівна рада фонду складається з трьох українських та трьох американських менеджерів.
Спільний орган управління від України та США ухвалює всі інвестиційні рішення, визначає стратегію роботи фонду та забезпечує рівне партнерство двох сторін.
У структурі фонду діють чотири комітети:
- інвестиційний — оцінює та відбирає проєкти;
- аудиторський — здійснює фінансовий нагляд;
- адміністративний — координує операційні процеси;
- комітет пошуку проєктів — опрацьовує потенційні ініціативи.
Вони забезпечують прозорість, контроль і відповідність усіх процесів міжнародним стандартам.
Інвестиційний радник A&M надає стратегічну підтримку та аналітику:
- готує та оцінює інвестиційні проєкти;
- проводить due diligence і фінансовий аналіз;
- допомагає визначити перспективні напрями інвестування
Довідково
Українсько-американський інвестиційний фонд відбудови створений угодою між Україною та США. Початковий капітал сформовано із внесків обох сторін у рівних частках — по $75 млн від США через DFC та від України, що разом становить $150 млн стартового капіталу. Ці кошти будуть спрямовані на підготовку перших інвестицій, реалізація яких розпочнеться у 2026 році.
Раніше повідомлялося, що українсько-американський інвестиційний фонд відбудови із стартовим капіталом 150 мільйонів доларів може виступати міноритарним інвестором у видобувних проєктах разом з іншими інвесторами та має стати маркетмейкером ринку.