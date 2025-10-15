Украина и страны Севера и Балтии подписали меморандум о совместной поддержке ВСУ

На полях заседания UDCG Украины и девяти северных и балтийских государств подписали меморандум о создании Скандинавско-Балтийской инициативы. Ее цель – укрепление обороноспособности Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра обороны Дениса Шмыгаля.

Меморандум о поддержке ВСУ

Украина вместе со странами Северной Европы положила начало Скандинавско-Балтийской инициативе, направленной на подготовку и оснащение украинских военных.

Соответствующий меморандум о взаимопонимании был подписан на полях 31-го заседания Контактной группы по обороне Украины (UDCG) с участием министра обороны Норвегии Торе Сандвика.

К инициативе присоединились девять государств Севера и Балтии - Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша и Швеция .

Цель соглашения – создать общую структуру поддержки Украины, которая обеспечит подготовку и оснащение украинских воинов в рамках международной операции "Легио".

Инициатива предусматривает:

подготовку украинских военных под руководством инструкторов из стран-партнеров;

оснащение украинских подразделений вооружением в масштабах, соответствующих уровню бригады;

проведение учений на территории Польши;

углубление сотрудничества Украины с государствами Скандинавии и Балтии в области безопасности и обороны.

"Благодарю страны Севера и Балтии за солидарность и последовательную, мощную поддержку. Искренне благодарю Норвегию за помощь и готовность развивать наше сотрудничество", - заявил Шмыгаль.

Минобороны

Ранее сообщалось, что экспорт украинского вооружения может принести в государственный бюджет от $500 до $1 млрд налогов. Эта сумма будет в первую очередь зависеть от объемов продаж оружия.