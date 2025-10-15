Запланована подія 2

Україна та країни Півночі й Балтії підписали меморандум про спільну підтримку ЗСУ

меморандум
Україна та дев’ять країн Півночі й Балтії запускають нову оборонну ініціативу / Міноборони

На полях засідання UDCG Україна та дев’ять північних і балтійських держав підписали меморандум про створення Скандинавсько-Балтійської ініціативи. Її мета — зміцнення обороноздатності України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра оборони Дениса Шмигаля.

Меморандум про підтримку ЗСУ

Україна разом із країнами Північної Європи започаткувала Скандинавсько-Балтійську ініціативу, спрямовану на підготовку та оснащення українських військових.

Відповідний меморандум про взаєморозуміння було підписано на полях 31-го засідання Контактної групи з питань оборони України (UDCG) за участю міністра оборони Норвегії Торе Сандвіка.

До ініціативи долучилися дев’ять держав Півночі та Балтії — Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Польща та Швеція.

Мета угоди — створити спільну структуру підтримки України, яка забезпечить підготовку й оснащення українських воїнів у межах міжнародної операції "Легіо".

Ініціатива передбачає:  

  • підготовку українських військових під керівництвом інструкторів із країн-партнерів;  
  • оснащення українських підрозділів озброєнням у масштабах, що відповідають рівню бригади; 
  •  проведення навчань на території Польщі;  
  • поглиблення співпраці України з державами Скандинавії та Балтії у сфері безпеки та оборони.  

"Вдячний країнам Півночі та Балтії за солідарність та послідовну, потужну підтримку. Щиро дякую Норвегії за допомогу та готовність розвивати нашу співпрацю", - заявив Шмигаль.

Фото 2 — Україна та країни Півночі й Балтії підписали меморандум про спільну підтримку ЗСУ
Міноборони

Раніше повідомлялось, що експорт українського озброєння може принести в державний бюджет від $500 млн до $1 млрд податків. Ця сума в першу чергу залежатиме від обсягів продажу зброї.

Автор:
Ольга Опенько