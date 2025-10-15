Україна та країни Півночі й Балтії підписали меморандум про спільну підтримку ЗСУ

На полях засідання UDCG Україна та дев’ять північних і балтійських держав підписали меморандум про створення Скандинавсько-Балтійської ініціативи. Її мета — зміцнення обороноздатності України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра оборони Дениса Шмигаля.

Меморандум про підтримку ЗСУ

Україна разом із країнами Північної Європи започаткувала Скандинавсько-Балтійську ініціативу, спрямовану на підготовку та оснащення українських військових.

Відповідний меморандум про взаєморозуміння було підписано на полях 31-го засідання Контактної групи з питань оборони України (UDCG) за участю міністра оборони Норвегії Торе Сандвіка.

До ініціативи долучилися дев’ять держав Півночі та Балтії — Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Польща та Швеція.

Мета угоди — створити спільну структуру підтримки України, яка забезпечить підготовку й оснащення українських воїнів у межах міжнародної операції "Легіо".

Ініціатива передбачає:

підготовку українських військових під керівництвом інструкторів із країн-партнерів;

оснащення українських підрозділів озброєнням у масштабах, що відповідають рівню бригади;

проведення навчань на території Польщі;

поглиблення співпраці України з державами Скандинавії та Балтії у сфері безпеки та оборони.

"Вдячний країнам Півночі та Балтії за солідарність та послідовну, потужну підтримку. Щиро дякую Норвегії за допомогу та готовність розвивати нашу співпрацю", - заявив Шмигаль.

