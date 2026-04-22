Украина и хорватская компания DOK-ING расширяют сотрудничество в сфере разминирования

Министерство экономики Украины и хорватская компания DOK-ING подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве в области гуманитарного разминирования. Документ включает сервисное обслуживание техники, локализацию производства компонентов и разминирование лесных массивов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Подписание меморандума состоялось во время международного мероприятия Ukraine Mine Action Partner Coordination Workshop в Швейцарии. Соглашение направлено на усовершенствование работы по очистке территорий, внедрение современных роботизированных систем и подготовку профильных специалистов.

Стороны уделят особое внимание разработке методик разминирования лесных территорий, предусматривающих эффективное управление пожарными рисками и соблюдение экологической безопасности. В настоящее время в Украине уже эксплуатируется 69 машин производства DOK-ING, которые привлечены к работе ГСЧС, ДССТ и Вооруженных Сил Украины.

Заместитель министра экономики Украины Игорь Безкаравайный отметил: "Гуманитарное разминирование – это предпосылка для восстановления экономики и безопасной жизни общин. Сегодня 69 машин DOK-ING работают в ГСЧС, ДССТ и Вооруженных Сил Украины... Подписание этого меморандума – это шаг к дальнейшему развитию этого сотрудничества и системному подходу к разминированию".

Компания DOK-ING инвестирует в локализацию сервисного обслуживания и частичное производство компонентов на территории Украины. Генеральный директор DOK-ING Гордан Пешич подчеркнул: "Для нас важно, чтобы это присутствие работало на эффективность разминирования, развитие экономики, создание рабочих мест и передачу знаний". Сотрудничество также базируется на адаптации хорватского опыта очищения территорий к масштабам Украины.

Справочно

DOK-ING – это хорватская компания, основанная в 1992 году, специализирующаяся на разработке и производстве роботизированных систем с дистанционным управлением для гуманитарного разминирования, пожаротушения и работы в опасных зонах. Компания является мировым лидером в производстве машин для разминирования, ее техника активно используется в Украине для очистки территорий.

Напомним, Украина уже вернула к хозяйственному использованию более 40,7 тыс. км² территорий, ранее загрязненных взрывоопасными предметами. Это больше, чем площадь Одесской области