Україна та хорватська компанія DOK-ING розширюють співпрацю у сфері розмінування

Міністерство економіки України та хорватська компанія DOK-ING підписали меморандум про стратегічну співпрацю у сфері гуманітарного розмінування. Документ охоплює сервісне обслуговування техніки, локалізацію виробництва компонентів та розмінування лісових масивів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба відомства.

Підписання меморандуму відбулося під час міжнародного заходу Ukraine Mine Action Partner Coordination Workshop у Швейцарії. Угода спрямована на вдосконалення роботи з очищення територій, впровадження сучасних роботизованих систем та підготовку профільних фахівців.

Сторони приділять особливу увагу розробці методик розмінування лісових територій, які передбачають ефективне управління пожежними ризиками та дотримання екологічної безпеки. Наразі в Україні вже експлуатуються 69 машин виробництва DOK-ING, які залучені до роботи ДСНС, ДССТ та Збройних Сил України.

Заступник міністра економіки України Ігор Безкаравайний зазначив: "Гуманітарне розмінування – це передумова для відновлення економіки та безпечного життя громад. Сьогодні 69 машин DOK-ING працюють у ДСНС, ДССТ та Збройних Сил України... Підписання цього меморандуму – це крок до подальшого розвитку цієї співпраці та системного підходу до розмінування".

Компанія DOK-ING інвестує в локалізацію сервісного обслуговування та часткове виробництво компонентів на території України. Генеральний директор DOK-ING Гордан Пешич підкреслив: "Для нас важливо, щоб ця присутність працювала на ефективність розмінування, розвиток економіки, створення робочих місць і передачу знань". Співпраця також базується на адаптації хорватського досвіду очищення територій до масштабів України.

Довідково

DOK-ING — це хорватська компанія, заснована у 1992 році, яка спеціалізується на розробці та виробництві роботизованих систем з дистанційним керуванням для гуманітарного розмінування, пожежогасіння та роботи у небезпечних зонах. Компанія є світовим лідером у виробництві машин для розмінування, а її техніка активно використовується в Україні для очищення територій.

Нагадаємо, Україна вже повернула до господарського використання понад 40,7 тис. км² територій, які раніше були забруднені вибухонебезпечними предметами. Це більше, ніж площа Одеської області