Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,82

--0,14

EUR

50,68

+0,17

Наличный курс:

USD

44,15

44,00

EUR

51,29

51,01

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украина и Южная Корея договариваются о цифровизации таможни

Украина и Республика Корея договорились об усилении сотрудничества в таможенной сфере с акцентом на цифровизацию процессов и поддержку бизнеса. Соответствующие вопросы обсудили глава Государственной таможенной службы Украины Сергей Звягинцев и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Украине Пак Кичанг.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ДМС .

В ходе встречи стороны подчеркнули, что эффективное взаимодействие таможенных администраций является ключевым условием для упрощения международной торговли, повышения доверия бизнеса и создания предполагаемой экономической среды. Отдельное внимание было уделено поиску баланса между безопасностью и содействием торговле, а также инструментам, позволяющим уменьшить административные барьеры для предпринимателей.

Сергей Звягинцев представил ключевые направления таможенной реформы в Украине, включая цифровизацию процедур, модернизацию инфраструктуры, развитие кадрового потенциала и расширение взаимодействия с бизнесом.

В свою очередь, Пак Кичанг отметил устойчивость украинской таможни в условиях войны и ее способность к развитию. По его словам, это стало одним из факторов возобновления торговли между Украиной и Республикой Корея до довоенного уровня. Он также заверил готовность корейской стороны поддерживать Украину как в процессе восстановления, так и на пути к евроинтеграции.

Стороны договорились в ближайшее время организовать серию рабочих встреч, в частности, между ИТ-командами и руководством таможенных органов, для наработки совместных решений и дальнейшего укрепления торгово-экономических связей между странами.

Ранее сообщалось, что правительство   Украина планирует привлечь кредит от Южной Кореи   на покупку   20 скоростных электропоездов. Этот шаг является частью усилий по модернизации железнодорожной инфраструктуры страны.

Автор:
Татьяна Гойденко