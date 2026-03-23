Украина и Южная Корея договариваются о цифровизации таможни

Украина и Республика Корея договорились об усилении сотрудничества в таможенной сфере с акцентом на цифровизацию процессов и поддержку бизнеса. Соответствующие вопросы обсудили глава Государственной таможенной службы Украины Сергей Звягинцев и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Украине Пак Кичанг.

В ходе встречи стороны подчеркнули, что эффективное взаимодействие таможенных администраций является ключевым условием для упрощения международной торговли, повышения доверия бизнеса и создания предполагаемой экономической среды. Отдельное внимание было уделено поиску баланса между безопасностью и содействием торговле, а также инструментам, позволяющим уменьшить административные барьеры для предпринимателей.

Сергей Звягинцев представил ключевые направления таможенной реформы в Украине, включая цифровизацию процедур, модернизацию инфраструктуры, развитие кадрового потенциала и расширение взаимодействия с бизнесом.

В свою очередь, Пак Кичанг отметил устойчивость украинской таможни в условиях войны и ее способность к развитию. По его словам, это стало одним из факторов возобновления торговли между Украиной и Республикой Корея до довоенного уровня. Он также заверил готовность корейской стороны поддерживать Украину как в процессе восстановления, так и на пути к евроинтеграции.

Стороны договорились в ближайшее время организовать серию рабочих встреч, в частности, между ИТ-командами и руководством таможенных органов, для наработки совместных решений и дальнейшего укрепления торгово-экономических связей между странами.

Ранее сообщалось, что правительство Украина планирует привлечь кредит от Южной Кореи на покупку 20 скоростных электропоездов. Этот шаг является частью усилий по модернизации железнодорожной инфраструктуры страны.