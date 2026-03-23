Україна та Південна Корея домовляються про цифровізацію митниці

Україна та Республіка Корея домовилися про посилення співпраці у митній сфері з акцентом на цифровізацію процесів та підтримку бізнесу. Відповідні питання обговорили очільник Державної митної служби України Сергій Звягінцев та Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Корея в Україні Пак Кічанг.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ДМС.

Під час зустрічі сторони наголосили, що ефективна взаємодія митних адміністрацій є ключовою передумовою для спрощення міжнародної торгівлі, підвищення довіри бізнесу та створення передбачуваного економічного середовища. Окрему увагу приділили пошуку балансу між безпекою та сприянням торгівлі, а також інструментам, які дозволяють зменшити адміністративні бар’єри для підприємців.

Сергій Звягінцев представив ключові напрями митної реформи в Україні, зокрема цифровізацію процедур, модернізацію інфраструктури, розвиток кадрового потенціалу та розширення взаємодії з бізнесом.

Своєю чергою, Пак Кічанг відзначив стійкість української митниці в умовах війни та її здатність до розвитку. За його словами, це стало одним із чинників відновлення торгівлі між Україною та Республікою Корея до довоєнного рівня. Він також запевнив у готовності корейської сторони підтримувати Україну як у процесі відновлення, так і на шляху до євроінтеграції.

Сторони домовилися найближчим часом організувати серію робочих зустрічей, зокрема між ІТ-командами та керівництвом митних органів, для напрацювання спільних рішень і подальшого зміцнення торговельно-економічних зв’язків між країнами.

Раніше повідомлялося, що уряд України планує залучити кредит від Південної Кореї на купівлю 20 швидкісних електропоїздів. Цей крок є частиною зусиль з модернізації залізничної інфраструктури країни.