Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,82

--0,14

EUR

50,68

+0,17

Готівковий курс:

USD

44,15

44,00

EUR

51,29

51,01

Чотири роки великої війни

Україна на межі блекауту

ТопФінанс 2026

20 років&nbsp;Delo.ua

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації 2025

Двадцять сталевих років

Топ платників податків 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Власна справа

Інвестиції в освіту

Навчання для життя

ТОП 50 СЕО

Вільна енергія

Smart Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Україна та Південна Корея домовляються про цифровізацію митниці

Україна та Республіка Корея домовилися про посилення співпраці у митній сфері з акцентом на цифровізацію процесів та підтримку бізнесу. Відповідні питання обговорили очільник Державної митної служби України Сергій Звягінцев та Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Корея в Україні Пак Кічанг.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ДМС.

Під час зустрічі сторони наголосили, що ефективна взаємодія митних адміністрацій є ключовою передумовою для спрощення міжнародної торгівлі, підвищення довіри бізнесу та створення передбачуваного економічного середовища. Окрему увагу приділили пошуку балансу між безпекою та сприянням торгівлі, а також інструментам, які дозволяють зменшити адміністративні бар’єри для підприємців.

Сергій Звягінцев представив ключові напрями митної реформи в Україні, зокрема цифровізацію процедур, модернізацію інфраструктури, розвиток кадрового потенціалу та розширення взаємодії з бізнесом.

Своєю чергою, Пак Кічанг відзначив стійкість української митниці в умовах війни та її здатність до розвитку. За його словами, це стало одним із чинників відновлення торгівлі між Україною та Республікою Корея до довоєнного рівня. Він також запевнив у готовності корейської сторони підтримувати Україну як у процесі відновлення, так і на шляху до євроінтеграції.

Сторони домовилися найближчим часом організувати серію робочих зустрічей, зокрема між ІТ-командами та керівництвом митних органів, для напрацювання спільних рішень і подальшого зміцнення торговельно-економічних зв’язків між країнами.

Раніше повідомлялося, що уряд України планує залучити кредит від Південної Кореї на купівлю 20 швидкісних електропоїздів. Цей крок є частиною зусиль з модернізації залізничної інфраструктури країни.

Автор:
Тетяна Гойденко