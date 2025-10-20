Украина может потерять $253 млн экспорта из-за отмены беспошлинного режима ЕС — ИЭД

Годовое сокращение общего объема украинского экспорта может составить $253 миллиона, несмотря на введение новых либерализованных тарифных квот Евросоюза.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в исследовании, проведенном Вероникой Мовчан, директором по научной работе Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭД), и Рикардо Джуччи, управляющим директором Berlin Economics, в рамках проекта German Economic Team (GET) .

Отмена Евросоюзом временных автономных торговых мер (ATMs), действовавших до июня 2025 года, приводит к резкому падению украинского экспорта в ЕС.

При этом новые тарифные квоты, которые будут работать с конца октября 2025-го, частично компенсируют потери, но не полностью. В то же время общее сокращение экспорта будет значительно меньше, чем могло бы быть, из-за переориентации высвободившихся объемов на рынки вне ЕС.

Экспорт Украины в ЕС снизится на $1,14 млрд

Аналитики оценивают, что экспорт Украины в ЕС снизится на 1,14 млрд долларов в год по сравнению с показателями 2024 года.

Основная причина этих потерь – резкое ожидаемое сокращение поставок пшеницы в ЕС. По расчетам экспорт пшеницы упадет на $894 млн ежегодно, что составляет около четырех пятых от общего сокращения экспорта в Евросоюз.

Потери также коснутся экспорта сахара, ячменя, мяса птицы, яиц, яблочного сока и меда.

Переориентация на рынки вне ЕС сократит общие потери

Ожидается, что украинские экспортеры переориентируют высвободившиеся объемы на рынки вне ЕС. Оцененное годовое сокращение экспорта будет частично компенсировано за счет переориентации 891 млн. долларов экспорта на другие направления.

Соответственно, оцененное годовое сокращение общего экспорта Украины более умеренно и составляет 253 млн дол. США . Утраты обусловлены:

Более высокими транспортными расходами, преимущественно для отправки пшеницы за пределы ЕС.

Низкие цены на альтернативных рынках для таких продуктов, как мясо птицы, сахар и яблочный сок.

Аналитики отмечают, что хотя новые тарифные квоты, которые заработают с конца октября 2025 года, недостаточны для нивелирования отмены ATMs, они все же представляют собой существенную либерализацию торговли по сравнению со "старыми" квотами, действовавшими до июня 2022 года.

Напомним, Украина и Европейский Союз 14 октября приняли решение об отмене части тарифов и увеличении квот на экспорт аграрной продукции в ЕС. Решение вступит в силу 29 октября. Украинские экспортеры смогут воспользоваться новым торговым режимом уже в этом году.