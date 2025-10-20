Україна може втратити $253 млн експорту через скасування безмитного режиму ЄС - ІЕД

Річне скорочення загального обсягу українського експорту може становити $253 мільйони, незважаючи на запровадження нових, лібералізованих тарифних квот Євросоюзу.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у дослідженні, проведеному Веронікою Мовчан, директоркою з наукової роботи Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД), та Рікардо Джуччі, керуючим директором Berlin Economics, у рамках проєкту German Economic Team (GET).

Скасування Євросоюзом тимчасових автономних торговельних заходів (ATMs), що діяли до червня 2025 року, призводить до різкого падіння українського експорту до ЄС.

При цьому нові тарифні квоти, які запрацюють з кінця жовтня 2025-го, частково компенсують втрати, але не повністю. Водночас загальне скорочення експорту буде значно меншим, ніж могло би бути, через переорієнтацію вивільнених обсягів на ринки поза межами ЄС.

Експорт України до ЄС зменшиться на $1,14 млрд

Аналітики оцінюють, що експорт України до ЄС зменшиться на 1,14 млрд доларів на рік порівняно з показниками 2024 року.

Основною причиною цих втрат є різке очікуване скорочення поставок пшениці до ЄС. За розрахунками, експорт пшениці впаде на $894 млн щорічно, що становить близько чотирьох п'ятих від загального скорочення експорту до Євросоюзу.

Втрати також торкнуться експорту цукру, ячменю, м'яса птиці, яєць, яблучного соку та меду.

Переорієнтація на ринки поза ЄС скоротить загальні втрати

Очікується, що українські експортери переорієнтують вивільнені обсяги на ринки поза межами ЄС. Оцінене річне скорочення експорту буде частково компенсовано за рахунок переорієнтації 891 млн доларів експорту на інші напрямки.

Відповідно, оцінене річне скорочення загального експорту України є більш помірним і становить 253 млн дол. США. Втрати обумовлені:

Вищими транспортними витратами, переважно для відправки пшениці за межі ЄС.

Нижчими цінами на альтернативних ринках для таких продуктів, як м'ясо птиці, цукор та яблучний сік.

Аналітики наголошують, що хоча нові тарифні квоти, які запрацюють з кінця жовтня 2025 року, недостатні, щоб нівелювати скасування ATMs, вони все ж являють собою суттєву лібералізацію торгівлі у порівнянні зі "старими" квотами, що діяли до червня 2022 року.

Нагадаємо, Україна та Європейський Союз 14 жовтня схвалили рішення про скасування частини тарифів та збільшення квот на експорт аграрної продукції до ЄС. Рішення набере чинності 29 жовтня. Українські експортери матимуть можливість скористатися новим торговельним режимом вже цього року.