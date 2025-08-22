Украина накопила 2,4 млн тонн угля и почти 11 млрд кубов газа для прохождения зимы

На складах теплоэлектростанций и теплоэлектроцентралей накоплено 2,4 млн тонн угля. Среднемесячное потребление в межотопительный сезон составляет около 850 тысяч тонн, а с началом отопительного сезона оно вырастет на 40%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление министра развития общин и территорий Алексея Кулебы.

Кроме того, в подземных газовых хранилищах уже закачано около 11 млрд кубометров газа. По словам чиновника, также сформированы резервы топлива для котельных: 90 тысяч тонн угля, 85 тысяч тонн жидкого топлива, 585 тысяч кубометров дров и 32 тысяч тонн пеллет.

В то же время министр энергетики Светлана Гринчук уточнила, что к его началу в подземных хранилищах должно быть не менее 13,2 млрд кубометров газа, из которых 4,6 млрд кубов планируется импортировать. Хотя запасы уже значительны, правительство продолжает работать над их пополнением, чтобы обеспечить стабильное прохождение зимы даже в сложных условиях военного времени.

По состоянию на 17 июля запасы газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) превысили 9 миллиардов кубометров. Хранилища заполнены на 29,2%, что все еще на 13,9% (или 1,45 млрд кубометров) меньше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Добавим, что в начале июня уровень запасов газа был на 25% ниже, чем в прошлом году, но сейчас это отставание сократилось до менее 20% и продолжает уменьшаться.