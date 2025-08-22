Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,22

--0,16

EUR

47,98

--0,19

Готівковий курс:

USD

41,37

41,30

EUR

48,30

48,10

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Україна накопичила 2,4 млн тонн вугілля та майже 11 млрд кубів газу для проходження зими

вугілля
Україна має 11 млрд кубів газу і 2,4 млн тонн вугілля для зими / Depositphotos

На складах теплоелектростанцій і теплоелектроцентралей наразі накопичено 2,4 млн тонн вугілля. Середньомісячне споживання у міжопалювальний сезон становить близько 850 тисяч тонн, а з початком опалювального сезону воно зросте на 40%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на заяву міністра розвитку громад і територій Олексія Кулеби. 

Крім того, у підземних газових сховищах уже закачано приблизно 11 млрд кубометрів газу. За словами урядовця, також сформовано резерви палива для котелень: 90 тисяч тонн вугілля, 85 тисяч тонн рідкого палива, 585 тисяч кубометрів дров і 32 тисячі тонн пелет.

Водночас міністерка енергетики Світлана Гринчук уточнила, що до його початку у підземних сховищах має бути щонайменше 13,2 млрд кубометрів газу, з яких 4,6 млрд кубів планується імпортувати. Хоча запаси вже значні, уряд продовжує працювати над їх поповненням, щоб забезпечити стабільне проходження зими навіть у складних умовах воєнного часу.

Додамо, станом на 17 липня запаси газу в українських підземних сховищах (ПСГ) перевищили 9 мільярдів кубометрів. Сховища заповнені на 29,2%, що все ще на 13,9% (або 1,45 млрд кубометрів) менше, ніж на аналогічну дату минулого року.

Додамо, що на початку червня рівень запасів газу був на 25% нижчим, ніж торік, але зараз це відставання скоротилося до менш ніж 20% і продовжує зменшуватися.

Автор:
Тетяна Гойденко