Україна накопичила 2,4 млн тонн вугілля та майже 11 млрд кубів газу для проходження зими

На складах теплоелектростанцій і теплоелектроцентралей наразі накопичено 2,4 млн тонн вугілля. Середньомісячне споживання у міжопалювальний сезон становить близько 850 тисяч тонн, а з початком опалювального сезону воно зросте на 40%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на заяву міністра розвитку громад і територій Олексія Кулеби.

Крім того, у підземних газових сховищах уже закачано приблизно 11 млрд кубометрів газу. За словами урядовця, також сформовано резерви палива для котелень: 90 тисяч тонн вугілля, 85 тисяч тонн рідкого палива, 585 тисяч кубометрів дров і 32 тисячі тонн пелет.

Водночас міністерка енергетики Світлана Гринчук уточнила, що до його початку у підземних сховищах має бути щонайменше 13,2 млрд кубометрів газу, з яких 4,6 млрд кубів планується імпортувати. Хоча запаси вже значні, уряд продовжує працювати над їх поповненням, щоб забезпечити стабільне проходження зими навіть у складних умовах воєнного часу.

Додамо, станом на 17 липня запаси газу в українських підземних сховищах (ПСГ) перевищили 9 мільярдів кубометрів. Сховища заповнені на 29,2%, що все ще на 13,9% (або 1,45 млрд кубометрів) менше, ніж на аналогічну дату минулого року.

Додамо, що на початку червня рівень запасів газу був на 25% нижчим, ніж торік, але зараз це відставання скоротилося до менш ніж 20% і продовжує зменшуватися.