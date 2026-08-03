Украина накопила "долгов" перед ЕС за реформы на €7,35 млрд

Суммарная "стоимость" невыполненных индикаторов Плана Украины, к которым привязана финансовая поддержка ЕС по программам Ukraine Facility и Ukraine Support Loan, выросла до 7,35 млрд евро.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал "Интерфакс-Украина".

По данным аналитиков, накопление долга по реформам охватывает несколько периодов:

За 2025 год невыполненными остаются 8 обязательств на 1,93 млрд. евро. Среди них — реформа госслужбы, урегулирование рынка э/э, государственная помощь и расширение штата ВАКС (просрочка более года под риском 280 млн евро).

За I квартал 2026 года просрочены 4 индикатора на 2,3 млрд евро (система управления человеческими ресурсами, процедуры неплатежеспособности для ММСП, отбор прокуроров и Стратегия циркулярной экономики).

За II квартал 2026 года не выполнено по меньшей мере 7 индикаторов на 3,12 млрд евро, а также 4 инвестиционных индикатора (в образование, медицину, жилье для ветеранов и общины).

Эксперты отмечают, что ситуацию усложнило изменение правительства, из-за которого были отозваны правительственные законопроекты, не прошедшие первое чтение. В то же время, в III–IV кварталах Украине нужно выполнить еще около полусотни индикаторов, ведь после июльского пересмотра Плана общее количество условий увеличилось со 146 до 173. Все итоговые реформы должны быть завершены к III кварталу 2027 года.

Впрочем, эксвицеппремьер по европейской интеграции Тарас Качка призвал не драматизировать ситуацию и заверил, что Украина получит все средства, а задержки имеют объективные причины.

По его словам, механизм "деньги в обмен на реформы" предполагает постоянную корректировку, а все предыдущие индикаторы в конечном итоге выполнялись даже с опозданием.

Напомним, Совет ЕС одобрил изменения в Ukraine Facility по 8,3 млрд евро дополнительного финансирования для Украины на 2026 год, выполнение которых предусматривает реализацию 27 новых индикаторов в сфере антикоррупции и судопроизводства.