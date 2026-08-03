Україна накопичила "боргів" перед ЄС за реформи на €7,35 млрд

Сумарна "вартість" невиконаних вчасно індикаторів Плану України, до яких прив'язана фінансова підтримка ЄС за програмами Ukraine Facility та Ukraine Support Loan, зросла до 7,35 млрд євро.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал “Інтерфакс-Україна”.

За даними аналітиків, накопичення боргу за реформами охоплює декілька періодів:

За 2025 рік невиконаними залишаються 8 зобов'язань на 1,93 млрд євро. Серед них — реформа держслужби, врегулювання ринку е/е, державна допомога та розширення штату ВАКС (прострочення понад рік, під ризиком 280 млн євро).

За I квартал 2026 року прострочено 4 індикатори на 2,3 млрд євро (система управління людськими ресурсами, процедури неплатоспроможності для ММСП, відбір прокурорів та Стратегія циркулярної економіки).

За II квартал 2026 року не виконано щонайменше 7 індикаторів на 3,12 млрд євро, а також 4 інвестиційні індикатори (в освіту, медицину, житло для ветеранів та громади).

Експерти зазначають, що ситуацію ускладнила зміна уряду, через яку були відкликані урядові законопроєкти, що не пройшли перше читання. Водночас у III–IV кварталах Україні потрібно виконати ще близько півсотні індикаторів, адже після липневого перегляду Плану загальну кількість умов збільшили з 146 до 173. Усі підсумкові реформи мають бути завершені до III кварталу 2027 року.

Утім, ексвіцепрем'єр з європейської інтеграції Тарас Качка закликав не драматизувати ситуацію та запевнив, що Україна отримає всі кошти, а затримки мають об'єктивні причини.

За його словами, механізм "гроші в обмін на реформи" передбачає постійне коригування, а всі попередні індикатори зрештою виконувалися, навіть із запізненням.

Нагадаємо, Рада ЄС схвалила зміни до Ukraine Facility щодо 8,3 млрд євро додаткового фінансування для України на 2026 рік, виконання яких передбачає реалізацію 27 нових індикаторів у сфері антикорупції та судочинства.