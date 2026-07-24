Украина нанесла удар по заводу в Кирове, производящем компоненты для ракет и авиации РФ

Силы обороны Украины нанесли удар по одному из ключевых военных предприятий в российском Кирове, производящем компоненты для авиационной и ракетной техники РФ.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава государства Владимир Зеленский.

Дальнобойные удары Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны нанесли удар по одному из ключевых военных предприятий в российском Кирове, поставляющем компоненты для авиационной и ракетной техники РФ.

По словам главы государства, продукция этого предприятия используется, в частности, при массированных ракетных ударах по украинским городам и общинам. Зеленский поблагодарил украинских военных за успешное выполнение операции, назвав ее справедливым ответом на российскую агрессию.

Президент также сообщил о поражении нефтяного объекта на территории России, расположенного на расстоянии около 1350 километров от Украины. Кроме того, по его словам, украинские силы продолжают наносить удары по российской военной логистике, которая обеспечивает оккупационную армию компонентами для беспилотников, навигационным оборудованием и другим снаряжением.

Зеленский поблагодарил подразделения Сил обороны, разведки и Службы безопасности Украины, участвовавших в проведении этих операций.

Напомним, утром 24 июля украинские беспилотники атаковали объекты в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и в оккупированном Крыму. Поражения потерпели логистические комплексы маркетплейса Wildberries в Новосаратовке под Петербургом и в Симферополе, а также гражданские и промышленные объекты региона.