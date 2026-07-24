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Україна завдала удару по заводу в Кірові, що виробляє компоненти для ракет і авіації РФ

Зеленський
Зеленський / Офіс президента

Сили оборони України завдали удару по одному з ключових військових підприємств у російському Кірові, яке виробляє компоненти для авіаційної та ракетної техніки РФ. 

Як пише Delo.ua, про це повідомив глава держави Володимир Зеленський.

Далекобійні удари України

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони завдали удару по одному з ключових військових підприємств у російському Кірові, яке постачає компоненти для авіаційної та ракетної техніки РФ.

За словами глави держави, продукція цього підприємства використовується, зокрема, під час масованих ракетних ударів по українських містах і громадах. Зеленський подякував українським військовим за успішне виконання операції, назвавши її справедливою відповіддю на російську агресію.

Президент також повідомив про ураження нафтового об'єкта на території Росії, розташованого на відстані майже 1350 кілометрів від України. Крім того, за його словами, українські сили продовжують завдавати ударів по російській військовій логістиці, яка забезпечує окупаційну армію компонентами для безпілотників, навігаційним обладнанням та іншим спорядженням.

Зеленський подякував підрозділам Сил оборони, розвідки та Служби безпеки України, які брали участь у проведенні цих операцій.

Нагадаємо, уранці 24 липня українські безпілотники атакували об'єкти в Санкт-Петербурзі, Ленінградській області та в окупованому Криму. Поразок зазнали логістичні комплекси маркетплейса Wildberries у Новосаратовці під Петербургом та у Сімферополі, а також цивільні й промислові об'єкти регіону.

Автор:
Ольга Опенько