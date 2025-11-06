Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,07

--0,01

EUR

48,34

+0,00

Наличный курс:

USD

42,08

42,00

EUR

48,75

48,60

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украина наращивает экспорт льна: октябрьские поставки превысили 7,6 тыс. тонн

лен, семена
Украина наращивает экспорт льна / Depositphotos

Украина четвертый месяц наращивает экспорт льна на фоне активного спроса со стороны стран ЕС. В октябре 2025 г. объемы экспорта достигли 7,65 тыс. тонн, что на 1,58 тыс. тонн больше, чем в сентябре.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой "АПК-информ".

Основными покупателями культуры стали Франция (43,1%), Польша (16,8%) и Италия (11,4%).

Увеличение поставок началось в июле, с активной фазой уборки культуры. Тогда экспорт составил 1,37 тыс. тонн, в августе – 3,3 тыс. тонн.

Вместе с ростом предложений льна наблюдается снижение цен: максимальные цены спроса в портах Украины за месяц упали на 800 грн/т и на 6 ноября обычно не превышают 28 500 грн/т СРТ-порт.

Заметим, в сентябре украинский агроэкспорт сократился на 6,5% по сравнению с августом, составив 3,7 млн т. Этот показатель на 25% меньше, чем в сентябре 2024 года. Основной причиной общего падения стало резкое сокращение экспорта масличных культур — сразу на 53% до 322,4 тыс. т.

Автор:
Татьяна Гойденко