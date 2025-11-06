Украина наращивает экспорт льна: октябрьские поставки превысили 7,6 тыс. тонн

Украина четвертый месяц наращивает экспорт льна на фоне активного спроса со стороны стран ЕС. В октябре 2025 г. объемы экспорта достигли 7,65 тыс. тонн, что на 1,58 тыс. тонн больше, чем в сентябре.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой "АПК-информ".

Основными покупателями культуры стали Франция (43,1%), Польша (16,8%) и Италия (11,4%).

Увеличение поставок началось в июле, с активной фазой уборки культуры. Тогда экспорт составил 1,37 тыс. тонн, в августе – 3,3 тыс. тонн.

Вместе с ростом предложений льна наблюдается снижение цен: максимальные цены спроса в портах Украины за месяц упали на 800 грн/т и на 6 ноября обычно не превышают 28 500 грн/т СРТ-порт.

Заметим, в сентябре украинский агроэкспорт сократился на 6,5% по сравнению с августом, составив 3,7 млн т. Этот показатель на 25% меньше, чем в сентябре 2024 года. Основной причиной общего падения стало резкое сокращение экспорта масличных культур — сразу на 53% до 322,4 тыс. т.