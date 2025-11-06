Україна нарощує експорт льону: жовтневі поставки перевищили 7,6 тис. тонн

Україна четвертий місяць поспіль нарощує експорт льону на тлі активного попиту з боку країн ЄС. У жовтні 2025 року обсяги експорту досягли 7,65 тис. тонн, що на 1,58 тис. тонн більше, ніж у вересні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням "АПК-інформ".

Основними покупцями культури стали Франція (43,1%), Польща (16,8%) та Італія (11,4%).

Збільшення поставок почалося в липні, з активною фазою збирання культури. Тоді експорт становив 1,37 тис. тонн, у серпні – 3,3 тис. тонн.

Разом із ростом пропозицій льону спостерігається зниження цін: максимальні ціни попиту в портах України за місяць впали на 800 грн/т і станом на 6 листопада зазвичай не перевищують 28 500 грн/т СРТ-порт.

Зауважимо, у вересні український агроекспорт скоротився на 6,5% порівняно з серпнем, склавши 3,7 млн т. Цей показник на 25% менший за вересень 2024 року. Основною причиною загального падіння стало різке скорочення експорту олійних культур — одразу на 53% до 322,4 тис т.