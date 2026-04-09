Украина наращивает экспорт молочных продуктов из-за проблем иранских поставок

Благодаря логистическим проблемам Ирана и росту производства молока в Украине украинские молокоперерабатывающие предприятия активнее наращивают экспорт. Спрос растет на протеиновые продукты, в то время как внутренний рынок ограничен и конкуренция с европейскими сырами усиливается.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Ассоциация производителей молока.

Спрос на украинское молоко растет

Война на Ближнем Востоке и логистические проблемы в Иране открыли Украине новые возможности возвращения на традиционные экспортные рынки молочной продукции. Рост производства молока-сырья и низкий внутренний спрос принуждают переработчиков активнее ориентироваться на внешние рынки.

Глобальная конкуренция в секторе растет: растет спрос на протеины, снижается цена на жиры, а для внутреннего рынка риски создают импортные европейские сыры и нестабильная ценовая конъюнктура.

По предварительным данным Государственной службы статистики Украины, в феврале 2026 года страна экспортировала 12,43 тыс. тонн молочных продуктов на сумму 35,38 млн. долларов. Естественные объемы экспорта выросли на 25,1%, а денежная выручка – на 44% по сравнению с февралем 2025 года. В марте по сравнению с мартом 2025 г. объемы экспорта выросли на 1%, тогда как выручка сократилась на 7%.

По итогам первого квартала 2026 года Украина поставила на внешние рынки 30,56 тыс. тонн молочной продукции (-2%) на сумму 81,46 млн. долларов (-9%). Самыми популярными экспортными позициями в марте стали: сгущенка и сливки – 25%, сыры – 17%, сливочное масло – 15%, казеин – 15%.

В марте 2026 года Украина увеличила экспорт многих молочных продуктов. Натуральные объемы экспорта выросли: сгущенка и сливки – до 3,6 тыс. т (+20%), кисломолочные продукты – до 612 т (+22%), молочная сыворотка – до 1,71 тыс. т (+24%), сливочное масло – до 980 т (+5%) и сыры мороженое – до 1,37 тыс. т (+96%). В то же время, объемы экспорта свежего молока и сливок сократились до 2,01 тыс. т (-10%) по сравнению с февралем 2026 года.

За год по сравнению с мартом 2025 года значительно выросли поставки казеина (+30%), свежего молока и сливок (+42%), кисломолочных продуктов (+44%) и сыров (+15%). Одновременно сократились объемы сгущенки (-7%), молочной сыворотки (-6%), масла (-31%) и мороженого (-10%).

Экспортная выручка также выросла: сгущенка и сливки – до 8,92 млн дол. (+23%), кисломолочные продукты – до 0,92 млн. дол. (+22%), молочная сыворотка – до 2,02 млн. дол. (+31%), сливочное масло – до 5,43 млн дол. (+0,2%), сыры – до 6,15 млн. дол. (+20%) и мороженое – до 5,3 млн дол. (+81%). В то же время, выручка за свежие молоко и сливки уменьшилась на 3%.

Росту экспорта способствовали перебои в снабжении иранской молочной продукции из-за войны США и Израиля с Ираном, что открывает для Украины новые рынки в странах Ближнего Востока, Центральной Азии и ЕС. Стоимость украинских продуктов конкурентна с иранской, что стимулирует спрос.

Украинские компании активно поставляют казеин, сгущенку и свежие сыры в Германию, расширяют поставки в Польшу, Чехию, Болгарию, Румынию и страны Балтии. В то же время, остаются перспективы на рынки Ближнего Востока и Северной Африки.

Несмотря на ограниченный внутренний спрос предложение молока-сырья растет, что будет способствовать дальнейшему увеличению экспорта. На мировом рынке повышается спрос на протеиновые продукты, в то время как цены на жиры, в частности масло, падают, а на сухое молоко и сыворотку – растут. Это создает новые возможности для производителей молочной продукции.

Напомним, объем глобального рынка молочной продукции пересек рубеж в 1 трлн долларов. Ожидается, что к 2034 году этот показатель вырастет до 1,5 трлн долларов. Согласно актуальным прогнозам аналитиков, этот сектор продолжит стабильное расширение со среднегодовым темпом 4,38%.