Україна нарощує експорт молочних продуктів через проблеми іранських поставок

Завдяки логістичним проблемам Ірану та зростанню виробництва молока в Україні, українські молокопереробні підприємства активніше нарощують експорт. Попит зростає на протеїнові продукти, тоді як внутрішній ринок обмежений і конкуренція з європейськими сирами посилюється.

Як пише Delo.ua, про це інформує Асоціація виробників молока.

Попит на українське молоко зростає

Війна на Близькому Сході та логістичні проблеми в Ірані відкрили для України нові можливості повернення на традиційні експортні ринки молочної продукції. Зростання виробництва молока-сировини та низький внутрішній попит змушують переробників активніше орієнтуватися на зовнішні ринки.

Глобальна конкуренція у секторі посилюється: зростає попит на протеїни, знижується ціна на жири, а для внутрішнього ринку ризики створюють імпортні європейські сири та нестабільна цінова кон’юнктура.

За попередніми даними Державної служби статистики України, у лютому 2026 року країна експортувала 12,43 тис. тонн молочних продуктів на суму 35,38 млн доларів. Натуральні обсяги експорту зросли на 25,1%, а грошова виручка – на 44% порівняно з лютим 2025 року. У березні порівняно з березнем 2025 року обсяги експорту зросли на 1%, тоді як виручка скоротилася на 7%.

За підсумками першого кварталу 2026 року Україна поставила на зовнішні ринки 30,56 тис. тонн молочної продукції (-2%) на суму 81,46 млн доларів (-9%). Найпопулярнішими експортними позиціями у березні стали: згущене молоко та вершки – 25%, сири – 17%, вершкове масло – 15%, казеїн – 15%.

У березні 2026 року Україна наростила експорт багатьох молочних продуктів. Натуральні обсяги експорту зросли: згущене молоко та вершки – до 3,6 тис. т (+20%), кисломолочні продукти – до 612 т (+22%), молочна сироватка – до 1,71 тис. т (+24%), вершкове масло – до 980 т (+5%), сири – до 1,32 тис. т (+14%) та морозиво – до 1,37 тис. т (+96%). Водночас обсяги експорту свіжого молока та вершків скоротилися до 2,01 тис. т (-10%) порівняно з лютим 2026 року.

За рік, порівняно з березнем 2025 року, значно зросли поставки казеїну (+30%), свіжого молока та вершків (+42%), кисломолочних продуктів (+44%) і сирів (+15%). Одночасно скоротилися обсяги згущеного молока (-7%), молочної сироватки (-6%), масла (-31%) та морозива (-10%).

Експортна виручка також зросла: згущене молоко та вершки – до 8,92 млн дол. (+23%), кисломолочні продукти – до 0,92 млн дол. (+22%), молочна сироватка – до 2,02 млн дол. (+31%), вершкове масло – до 5,43 млн дол. (+0,2%), сири – до 6,15 млн дол. (+20%) і морозиво – до 5,3 млн дол. (+81%). Водночас виручка за свіжі молоко та вершки зменшилася на 3%.

Зростанню експорту сприяли перебої у постачанні іранської молочної продукції через війну США та Ізраїлю з Іраном, що відкриває для України нові ринки у країнах Близького Сходу, Центральної Азії та ЄС. Вартість українських продуктів конкурентна з іранською, що стимулює попит.

Українські компанії активно постачають казеїн, згущене молоко та свіжі сири до Німеччини, розширюють поставки до Польщі, Чехії, Болгарії, Румунії та країн Балтії. Водночас залишаються перспективи на ринки Близького Сходу та Північної Африки.

Попри обмежений внутрішній попит, пропозиція молока-сировини зростає, що сприятиме подальшому збільшенню експорту. На світовому ринку підвищується попит на протеїнові продукти, тоді як ціни на жири, зокрема масло, падають, а на сухе молоко та сироватку – зростають. Це створює нові можливості для українських виробників молочної продукції.

Нагадаємо, обсяг глобального ринку молочної продукції перетнув межу в 1 трлн доларів. Очікується, що до 2034 року цей показник зросте до 1,5 трлн доларів.Згідно з актуальними прогнозами аналітиків, цей сектор продовжить стабільне розширення із середньорічним темпом 4,38%.