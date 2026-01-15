Запланована подія 2

Украина нарастила экспорт говядины на фоне мирового дефицита красного мяса

Украина нарастила экспорт говядины
Украина нарастила экспорт говядины / Depositphotos

В 2025 году Украина увеличила экспорт крупного рогатого скота и говядины на фоне дефицита красного мяса в мире и роста цен на экспортных рынках.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитика Ассоциации производителей молока Георгия Кухиашвили.

Показатели экспорта за 2025 год

За январь-декабрь 2025 года Украина экспортировала 18,82 тыс. тонн КРС живым весом, что на 4% больше по сравнению с 2024 годом. Денежная выручка составила 43,48 млн долларов (+23%).

Экспорт охлажденной говядины за год вырос до 1,31 тыс. тонн (+48%) на сумму 9,87 млн. долларов (+77%). Мороженой говядины отгрузили 18,41 тыс. тонн (-1%) на сумму 78,76 млн. долларов (+7%).

В целом экспортная выручка от говядины и КРС в 2025 году составила около 132 млн долларов.

Фото 2 — Украина нарастила экспорт говядины на фоне мирового дефицита красного мяса

Декабрь: сезонное замедление

В декабре 2025 года Украина экспортировала около 1,48 тыс. тонн КРС живым весом, что на 38% меньше по сравнению с ноябрем и на 63% меньше по сравнению с декабрем 2024 года. Выручка составила 3,39 млн. долларов.

Экспорт охлажденной говядины в декабре составил 431 тонну (+5% к ноябрю), а выручка – 3,42 млн долларов. Это существенно больше по сравнению с декабрем 2024 года, когда было экспортировано всего 1 тонну.

Мороженой говядины в декабре отгрузили 1,46 тыс. тонн (-10% к ноябрю, -19% к декабрю 2024) на сумму 6,91 млн долларов.

Георгий Кухиашвили отмечает, что, несмотря на замедление объемов экспорта в декабре из-за снижения активности на рынке в период новогодних праздников, в 2025 году Украина увеличила экспортную выручку на фоне дефицита и роста цен на красное мясо в мире.

Мировые тенденции

По данным Еврокомиссии, на мировом рынке говядины существует ограниченное предложение, а стабильно высокий спрос поддерживают рекордные объемы мировой торговли. Бразилия остается крупнейшим экспортером говядины, за ней следует Австралия, в то время как основными импортерами являются Китай и США.

Согласно прогнозу British Meat Processors Association, текущее сокращение мирового предложения говядины носит структурный характер. В Rabobank отмечают, что будет продолжаться снижение производства красного мяса в ключевых странах-экспортерах, в частности в США и Новой Зеландии, тогда как Австралия частично компенсирует этот спад.

По данным AHDB, мировой спрос на говядину будет расти, особенно со стороны Китая, Азии, Ближнего Востока и Африки. Это уже привело к росту мировых цен на КРС, и они, вероятно, будут оставаться высокими в ближайшие годы.

Импорт и торговое сальдо

В январе-декабре 2025 года Украина увеличила импорт КРС живым весом до 659 тонн (+38%), охлажденной говядины до 189 тонн (+23%), но сократила импорт мороженой говядины до 1,36 тыс. тонн (-47%).

В ноябре 2025 года Украина экспортировала 2,39 тыс. т крупного рогатого скота живым весом, что на 44% больше, чем в октябре. За 11 месяцев общий экспорт КРС достиг 17,33 тыс. т на сумму 40,08 млн дол.

Автор:
Татьяна Гойденко