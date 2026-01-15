Україна наростила експорт яловичини на тлі світового дефіциту червоного м'яса

У 2025 році Україна збільшила експорт великої рогатої худоби та яловичини на тлі дефіциту червоного м'яса у світі та зростання цін на експортних ринках.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на аналітика Асоціації виробників молока Георгія Кухіашвілі

Показники експорту за 2025 рік

За січень-грудень 2025 року Україна експортувала 18,82 тис. тонн ВРХ живою вагою, що на 4% більше порівняно з 2024 роком. Грошова виручка становила 43,48 млн доларів (+23%).

Експорт охолодженої яловичини за рік зріс до 1,31 тис. тонн (+48%) на суму 9,87 млн доларів (+77%). Мороженої яловичини відвантажили 18,41 тис. тонн (-1%) на суму 78,76 млн доларів (+7%).

Загалом експортна виручка від яловичини та ВРХ у 2025 році становила близько 132 млн доларів.

Грудень: сезонне сповільнення

У грудні 2025 року Україна експортувала близько 1,48 тис. тонн ВРХ живою вагою, що на 38% менше порівняно з листопадом і на 63% менше порівняно з груднем 2024 року. Виручка становила 3,39 млн доларів.

Експорт охолодженої яловичини в грудні склав 431 тонну (+5% до листопада), а виручка — 3,42 млн доларів. Це суттєво більше порівняно з груднем 2024 року, коли було експортовано лише 1 тонну.

Мороженої яловичини в грудні відвантажили 1,46 тис. тонн (-10% до листопада, -19% до грудня 2024 року) на суму 6,91 млн доларів.

Георгій Кухіашвілі зауважує, що попри сповільнення обсягів експорту в грудні через зниження активності на ринку в період новорічних свят, загалом у 2025 році Україна збільшила експортну виручку на тлі дефіциту та зростання цін на червоне м'ясо у світі.

Світові тенденції

За даними Єврокомісії, на світовому ринку яловичини існує обмежена пропозиція товару, а стабільно високий попит підтримують рекордні обсяги світової торгівлі. Бразилія залишається найбільшим експортером яловичини, за нею йде Австралія, тоді як основними імпортерами є Китай і США.

Згідно з прогнозом British Meat Processors Association, поточне скорочення світової пропозиції яловичини має структурний характер. У Rabobank зазначають, що триватиме зниження виробництва червоного м'яса у ключових країнах-експортерах, зокрема у США та Новій Зеландії, тоді як Австралія лише частково компенсує цей спад.

За даними AHDB, світовий попит на яловичину зростатиме, особливо з боку Китаю, країн Азії, Близького Сходу та Африки. Це вже призвело до зростання світових цін на ВРХ, і вони, ймовірно, залишатимуться високими в найближчі роки.

Імпорт та торговельне сальдо

У січні-грудні 2025 року Україна збільшила імпорт ВРХ живою вагою до 659 тонн (+38%), охолодженої яловичини до 189 тонн (+23%), але скоротила імпорт мороженої яловичини до 1,36 тис. тонн (-47%).

У листопаді 2025 року Україна експортувала 2,39 тис. т великої рогатої худоби живою вагою, що на 44% більше ніж у жовтні. За 11 місяців загальний експорт ВРХ сягнув 17,33 тис. т на суму 40,08 млн дол.