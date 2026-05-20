Украина не вступит в ЕС до завершения войны – нардеп

Украина не станет членом Европейского Союза до завершения полномасштабной войны, а сам процесс интеграции будет в значительной степени зависеть не только от выполнения “домашней работы” для вступления, но и от политической ситуации в Европе.

Об этом заявил народный депутат Олег Дунда в ходе панельной дискуссии с представителями власти, бизнеса, юристов и профильных ассоциаций в рамках конференции "Торговые войны: искусство защиты-2026", организованной юридической фирмой "Ильяшев и Партнеры" при поддержке компании DONE.

По его словам, озвученные ранее ориентиры по поводу возможного вступления Украины в ЕС в 2027–2028 годах являются более амбициозной политической целью, чем реалистичным сценарием.

"До завершения войны Украина не вступит в Евросоюз. И это не зависит от того, какие законы мы примем или какие критерии выполним", - подчеркнул нардеп.

Дунда добавил, что страны ЕС в периоды экономической турбулентности, прежде всего, действуют в собственных интересах. В частности, он привел примеры сокращения рабочих мест в ведущих экономиках Европы и решений, которые указывают на усиление экономического протекционизма. На этом фоне, по его словам, интересы украинского бизнеса не станут приоритетом для европейских политиков.

"Европейские правительства в первую очередь думают о собственной экономике и политической стабильности. Украинский бизнес в этой иерархии не на первом месте", - сказал Дунда.

Отдельное внимание участники дискуссии уделили вопросу адаптации украинской промышленности к европейским правилам. Среди ключевых рисков спикеры выделили возможное сокращение отдельных отраслей после открытия рынков, как это уже происходило в странах Восточной Европы после вступления в ЕС. Дунда призвал бизнес внимательно анализировать опыт таких стран как Польша, Румыния и Болгария, чтобы понимать потенциальные последствия интеграции.

Кроме того, одной из главных проблем, по словам депутата, является отсутствие консолидированной позиции украинского бизнеса по экономической модели интеграции.

"Если бизнес не сформирует общее видение и будет действовать по принципу "каждый сам за себя", никакого эффективного взаимодействия с государством не будет", - подчеркнул он.

Он также отметил, что власть в своих решениях ориентируется, прежде всего, на общественные настроения, где поддержка европейской интеграции остается высокой. Однако, по словам Дунды, несмотря на стремление к вступлению в ЕС, только наличие сильной внутренней экономической модели позволит Украине эффективно интегрироваться в европейский рынок и отстаивать интересы национальных производителей.