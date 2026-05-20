Україна не вступить до ЄС до завершення війни – нардеп

Україна не стане членом Європейського Союзу до завершення повномасштабної війни, а сам процес інтеграції значною мірою залежатиме не лише від виконання “домашнього завдання” для вступу, а й від політичної ситуації в Європі.

Про це заявив народний депутат Олег Дунда під час панельної дискусії з представниками влади, бізнесу, юристів та профільних асоціацій в межах конференції "Торгові війни: мистецтво захисту-2026", організованої юридичною фірмою "Ілляшев та Партнери" за підтримки компанії DONE.

За його словами, озвучені раніше орієнтири щодо можливого вступу України до ЄС у 2027–2028 роках є більш амбітною політичною ціллю, ніж реалістичним сценарієм.

"До завершення війни Україна не вступить до Євросоюзу. І це не залежить від того, які закони ми ухвалимо чи які критерії виконаємо", — наголосив нардеп.

Дунда додав, що країни ЄС у періоди економічної турбулентності насамперед діють у власних інтересах. Зокрема, він навів приклади скорочення робочих місць у провідних економіках Європи та рішень, які свідчать про посилення економічного протекціонізму. На цьому тлі, за його словами, інтереси українського бізнесу не будуть пріоритетом для європейських політиків.

"Європейські уряди в першу чергу думають про власну економіку і політичну стабільність. Український бізнес у цій ієрархії не на першому місці", — сказав Дунда.

Окрему увагу учасники дискусії приділили питанню адаптації української промисловості до європейських правил. Серед ключових ризиків спікери виділили можливе скорочення окремих галузей після відкриття ринків, як це вже відбувалося у країнах Східної Європи після їхнього вступу до ЄС. Дунда закликав бізнес уважно аналізувати досвід таких країн, як Польща, Румунія та Болгарія, щоб розуміти потенційні наслідки інтеграції.

Крім того, однією з головних проблем, за словами депутата, є відсутність консолідованої позиції українського бізнесу щодо економічної моделі інтеграції.

"Якщо бізнес не сформує спільне бачення і буде діяти за принципом “кожен сам за себе”, жодної ефективної взаємодії з державою не буде", — підкреслив він.

Він також зазначив, що влада у своїх рішеннях орієнтується передусім на суспільні настрої, де підтримка європейської інтеграції залишається високою. Однак, за словами Дунди, попри значне прагнення до вступу в ЄС, лише наявність сильної внутрішньої економічної моделі дозволить Україні ефективно інтегруватися в європейський ринок і відстоювати інтереси національних виробників.