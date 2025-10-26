Украина нуждается в добровольной накопительной системе, а не обязательной — Улютин

Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин заявил, что введение обязательной накопительной пенсионной системы является преждевременным. Финансовый рынок не готов обеспечить эффективное инвестирование таких средств, поэтому приоритетом должна стать добровольная накопительная пенсионная система.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Вопрос пенсионной реформы не сегодняшний, не вчерашний, а вопрос, который назрел в течение длительного периода времени. Он достаточно комплексный, как на стороне расходной, так и на стороне доходной", — отметил Улютин.

Министр подчеркнул, что пенсионная реформа нуждается в комплексном подходе: изменении солидарной системы, замене специальных пенсий на профессиональную составляющую с четким финансированием и введение накопительной части на добровольной основе.

"Не обязательная накопительная часть, поскольку у нас некуда финансировать эту накопительную обязательную: это большее переложение давления на публичные финансы в будущем, а именно добровольную накопительную систему", — добавил он.

На вопрос о минимальных пенсиях, которые для работающих пенсионеров составляют 2361 грн, а для безработных — 3038 грн, Улютин ответил, что за эти средства купить ничего невозможно.

История подготовки пенсионной реформы

Сентябрь 2023 года – премьер Денис Шмигаль анонсировал реформу солидарной системы на 2024 год.

Октябрь 2023 — тогдашняя министр соцполитики Оксана Жолнович заявила о подготовке инфраструктуры для накопительной системы к 2025 году.

Сентябрь 2024 года — первый заместитель министра Дарья Марчак сообщила, что реформа солидарной системы разработана.

Июль 2025 года – подготовка к запуску накопительной системы планировалась на 2026 год.

3 января 2025 года Шмигаль сообщил о планах внедрения базовой социальной помощи и принятии законодательства о накопительных пенсиях.

27 января 2025 - Жолнович анонсировала возможность первых накоплений в 2026 году.

18 августа 2025 года - Улютин сообщил о работе с международными партнерами над временным финансовым инструментом для сохранения пенсионных накоплений.

17 октября 2025 года — министр подтвердил, что введение обязательной накопительной пенсии пока преждевременно.

Улютин подчеркнул, что реформа нуждается в последовательном подходе, и Украина сейчас ориентирована на создание условий для добровольных накоплений, сохранение стабильности солидарной системы и защиты пенсионных средств от инфляционного давления.

Напомним, в 2025 году украинским пенсионерам повысили выплаты благодаря плановой индексации в марте. Части из них – работающим пенсионерам – увеличили начисления с апреля, но из-за особенностей отчетности, новые суммы пенсий поступили на счета в июне после пересчета доплат за апрель и май.