Україна потребує добровільної накопичувальної системи, а не обов’язкової – Улютін

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін заявив, що запровадження обов’язкової накопичувальної пенсійної системи наразі є передчасним. Фінансовий ринок не готовий забезпечити ефективне інвестування таких коштів, тож пріоритетом має стати добровільна накопичувальна пенсійна система.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Питання пенсійної реформи не сьогоднішнє, не вчорашнє, а питання, яке назріло впродовж тривалого періоду часу. Воно досить комплексне, як на стороні видатковій, так і на стороні доходній", — зазначив Улютін.

Міністр наголосив, що пенсійна реформа потребує комплексного підходу: зміни солідарної системи, заміни спеціальних пенсій на професійну складову із чітким фінансуванням та запровадження накопичувальної частини на добровільній основі.

"Не обов’язкову накопичувальну частину, оскільки у нас немає куди фінансувати цю накопичувальну обов’язкову: це більше перекладання тиску на публічні фінанси в майбутньому, а саме добровільну накопичувальну систему", — додав він.

На запитання про мінімальні пенсії, які для працюючих пенсіонерів становлять 2361 грн, а для безробітних — 3038 грн, Улютін відверто відповів, що за ці кошти купити нічого неможливо.

Історія підготовки пенсійної реформи

Вересень 2023 року — прем’єр Денис Шмигаль анонсував реформу солідарної системи на 2024 рік.

Жовтень 2023 року — тодішня міністр соцполітики Оксана Жолнович заявила про підготовку інфраструктури для накопичувальної системи до 2025 року.

Вересень 2024 року — перша заступниця міністра Дарія Марчак повідомила, що реформу солідарної системи розроблено.

Липень 2025 року — підготовка до запуску накопичувальної системи планувалася на 2026 рік.

3 січня 2025 року — Шмигаль повідомив про плани впровадження базової соціальної допомоги та ухвалення законодавства про накопичувальні пенсії.

27 січня 2025 року — Жолнович анонсувала можливість перших накопичень у 2026 році.

18 серпня 2025 року — Улютін повідомив про роботу з міжнародними партнерами над тимчасовим фінансовим інструментом для збереження пенсійних накопичень.

17 жовтня 2025 року — міністр підтвердив, що запровадження обов’язкової накопичувальної пенсії наразі передчасне.

Улютін підкреслив, що реформа потребує послідовного підходу, і Україна наразі орієнтована на створення умов для добровільних накопичень, збереження стабільності солідарної системи та захисту пенсійних коштів від інфляційного тиску.

Нагадаємо, у 2025 році українським пенсіонерам підвищили виплати завдяки плановій індексації в березні. Частині з них - працюючим пенсіонерам - збільшили нарахування з квітня, але через особливості звітності, нові суми пенсій надійшли на рахунки в червні після перерахунку доплат за квітень і травень.