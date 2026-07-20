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Украина обновляет правила органического рынка по стандартам ЕС

Украина обновляет правила органического рынка по стандартам ЕС
Украина обновляет правила органического рынка по стандартам ЕС / Depositphotos

Президент Украины подписал закон "О государственном регулировании органического производства, обращения и маркировки органической продукции". Документ обновляет правила работы органического рынка в соответствии с требованиями ЕС и упростит украинским производителям выход на европейский рынок.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Закон имплементирует нормы европейского законодательства по органическому производству, контролю и маркировке продукции. Документ является частью выполнения обязательств Украины по Соглашению об ассоциации с ЕС и переговорного процесса по разделу "Сельское хозяйство и развитие сельских территорий".

Ключевые изменения предполагают:

  • введение современной системы государственного контроля, где основную роль будут играть уполномоченные органы сертификации под надзором государства;
  • гармонизацию требований к производству и маркировке с нормами ЕС;
  • расширение перечня органической продукции и четкое определение категорий сертификации;
  • внедрение групповой сертификации для операторов;
  • создание новых государственных реестров, в том числе реестра органических животных;
  • введение прозрачных правил обращения органической продукции, включая требования к продаже конечному потребителю.

Отдельный блок закона касается реформы государственного контроля. Новая модель предусматривает распределение функций: сертификационные органы будут проводить плановые проверки операторов, а государство будет контролировать их работу через систему надзора и аудитов.

В Минагрополитики отмечают, что такой подход соответствует практике ЕС и должен снизить административную нагрузку на бизнес.

Для производителей закон означает меньше бюрократических барьеров при экспорте, более простой доступ к рынку ЕС и рост доверия к украинской органической продукции со стороны международных партнеров.

Малые фермеры могут работать в кооперации и проходить групповую сертификацию. Также закон открывает возможности для развития смежных направлений, в частности, переработки и органической аквакультуры.

"Принятие этого закона - это важный шаг к обновлению правил функционирования рынка органической продукции и укреплению доверия к украинской органике на международных рынках", - отметил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

По его словам, документ также создает новые возможности для производства продукции с более высокой добавленной стоимостью и позволяет малым производителям работать в органическом сегменте на равных условиях.

Напомним, в прошлом году   агропромышленный комплекс обеспечил   до 55% украинского экспорта, а общая валютная выручка отрасли превысила 22 млрд. долларов.

Автор:
Татьяна Гойденко