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Україна оновлює правила органічного ринку за стандартами ЄС
Президент України підписав закон "Про державне регулювання органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції". Документ оновлює правила роботи органічного ринку відповідно до вимог ЄС і має спростити українським виробникам вихід на європейський ринок.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства аграрної політики та продовольства України.
Закон імплементує норми європейського законодавства щодо органічного виробництва, контролю та маркування продукції. Документ є частиною виконання зобов’язань України за Угодою про асоціацію з ЄС та переговорного процесу за розділом "Сільське господарство та розвиток сільських територій".
Ключові зміни передбачають:
- запровадження сучасної системи державного контролю, де основну роль відіграватимуть уповноважені органи сертифікації під наглядом держави;
- гармонізацію вимог до виробництва та маркування з нормами ЄС;
- розширення переліку органічної продукції та чітке визначення категорій сертифікації;
- впровадження групової сертифікації для операторів;
- створення нових державних реєстрів, зокрема реєстру органічних тварин;
- запровадження прозорих правил обігу органічної продукції, включно з вимогами до продажу кінцевому споживачу.
Окремий блок закону стосується реформи державного контролю. Нова модель передбачає розподіл функцій: сертифікаційні органи проводитимуть планові перевірки операторів, а держава контролюватиме їхню роботу через систему нагляду та аудитів.
У Мінагрополітики зазначають, що такий підхід відповідає практиці ЄС і має зменшити адміністративне навантаження на бізнес.
Для виробників закон означає менше бюрократичних бар’єрів під час експорту, простіший доступ до ринку ЄС і зростання довіри до української органічної продукції з боку міжнародних партнерів.
Малі фермери зможуть працювати в кооперації та проходити групову сертифікацію. Також закон відкриває можливості для розвитку суміжних напрямів, зокрема переробки та органічної аквакультури.
"Ухвалення цього закону — це важливий крок до оновлення правил функціонування ринку органічної продукції та зміцнення довіри до української органіки на міжнародних ринках", — зазначив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.
За його словами, документ також створює нові можливості для виробництва продукції з вищою доданою вартістю та дає малим виробникам змогу працювати в органічному сегменті на рівних умовах.
Нагадаємо, торік агропромисловий комплекс забезпечив до 55% українського експорту, а загальна валютна виручка галузі перевищила 22 млрд доларів.