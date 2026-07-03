Украина определила Выплатное агентство для запуска агроподдержки по стандартам ЕС

Украина официально определила Выплатное агентство, которое будет в будущем администрировать государственную поддержку сельского хозяйства по правилам Совместной аграрной политики Европейского Союза (CAP). Соответствующее решение вступило в силу 1 июля 2026 года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

Согласно распоряжению Кабинета Министров от 31 декабря 2025 года №1526-р, функции Выплатного агентства возложены на Украинский государственный фонд поддержки фермерских хозяйств, который будет работать как бюджетное учреждение. Министерство утвердило новую редакцию устава Укргосфонда, расширив его полномочия и официально определив исполнителем функций Выплатного агентства.

Минэкономики завершает подготовку нормативно-правовой базы, необходимой для полноценного запуска работы учреждения в соответствии с требованиями Европейского Союза.

Документы определят порядок администрирования программ государственной поддержки, механизмы финансового контроля, бухгалтерского учета, внутреннего аудита, управления рисками, информационной безопасности, предотвращения мошенничества и взаимодействия с другими государственными органами.

После принятия необходимой нормативной базы Выплатное агентство должно пройти аккредитацию Европейской комиссии. Именно он подтвердит соответствие украинского учреждения требованиям ЕС и позволит администрировать программы поддержки по стандартам Совместной аграрной политики.

По словам заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Дениса Башлыка, назначение Выплатного агентства означает переход к практическому этапу внедрения в Украине европейской модели государственной поддержки агросектора.

Что такое Выплатное агентство

Выплатное агентство – это бюджетное учреждение, которое обеспечивает администрирование, контроль и осуществление выплат по программам поддержки сельского хозяйства в соответствии с украинским законодательством и требованиями ЕС.

Ее создание является обязательным условием для интеграции Украины в механизмы финансирования Совместной аграрной политики Европейского Союза и получения доступа к соответствующим финансовым инструментам.

Заметим, что процесс поэтапного подсчета затрат и потерь украинского аграрного сектора в рамках адаптации к законодательству Европейского Союза продолжается. Только быстрая имплементация требований ЕС по средствам защиты растений может стоить от €2 млрд и больше.