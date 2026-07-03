Україна визначила Виплатну агенцію для запуску агропідтримки за стандартами ЄС

Україна офіційно визначила Виплатну агенцію, яка в майбутньому адмініструватиме державну підтримку сільського господарства за правилами Спільної аграрної політики Європейського Союзу (CAP). Відповідне рішення набуло чинності з 1 липня 2026 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів від 31 грудня 2025 року №1526-р, функції Виплатної агенції покладено на Український державний фонд підтримки фермерських господарств, який працюватиме як бюджетна установа. Міністерство затвердило нову редакцію статуту Укрдержфонду, розширивши його повноваження та офіційно визначивши виконавцем функцій Виплатної агенції.

Наразі Мінекономіки завершує підготовку нормативно-правової бази, необхідної для повноцінного запуску роботи установи відповідно до вимог Європейського Союзу.

Документи визначать порядок адміністрування програм державної підтримки, механізми фінансового контролю, бухгалтерського обліку, внутрішнього аудиту, управління ризиками, інформаційної безпеки, запобігання шахрайству та взаємодії з іншими державними органами.

Після ухвалення необхідної нормативної бази Виплатна агенція має пройти акредитацію Європейської комісії. Саме вона підтвердить відповідність української установи вимогам ЄС і дозволить адмініструвати програми підтримки за стандартами Спільної аграрної політики.

За словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства Дениса Башлика, призначення Виплатної агенції означає перехід до практичного етапу впровадження в Україні європейської моделі державної підтримки агросектору.

Що таке Виплатна агенція

Виплатна агенція — це бюджетна установа, яка забезпечує адміністрування, контроль і здійснення виплат за програмами підтримки сільського господарства відповідно до українського законодавства та вимог ЄС.

Її створення є обов'язковою умовою для інтеграції України до механізмів фінансування Спільної аграрної політики Європейського Союзу та отримання доступу до відповідних фінансових інструментів.

Зауважимо, що процес поетапного підрахунку витрат і втрат українського аграрного сектору у межах адаптації до законодавства Європейського Союзу триває. Лише швидка імплементація вимог ЄС щодо засобів захисту рослин може коштувати від €2 млрд і більше.