Украина откладывает дополнительные заказы дронов Helsing из-за проблем на фронте

Украина приостановила дополнительные заказы боевых дронов HX-2 от немецкой компании Helsing после того, как дроны показали проблемы во время фронтовых испытаний. В частности, часть дронов не смогла нормально взлететь, а электронные помехи прерывали связь с операторами.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Bloomberg.

О задержке заказов дронов HX-2

Украина временно воздерживается от дополнительных заказов боевых дронов от Helsing, одного из самых ценных европейских стартапов оборонных технологий, из-за проблем во время испытаний на фронте.

Согласно внутренней презентации немецкого Министерства обороны от 20 ноября, дроны HX-2 не смогли полностью выполнить запуск во время тестов 14 полка беспилотных систем Украины. У модели, которая должна включать компоненты искусственного интеллекта для автономного управления, не было всех запланированных систем.

Дроны также подвергались влиянию электронных помех, что разрывало связь с операторами, из-за чего спрос на них снизился. По сообщениям, немецкое правительство не планирует новые закупки к проявлению интереса со стороны Украины.

Компания Helsing отрицает ряд утверждений презентации, утверждая, что уровень отказов дронов при взлете значительно меньше, и что первые испытательные полеты показали хорошую точность попаданий. Производитель также сообщил, что уже увеличил производственные мощности, чтобы удовлетворить существующий контракт.

Helsing подписала соглашение на поставку 4 000 боевых дронов вместе с украинской компанией, из которых около половины уже доставлены, а 40% остаются на складе в Украине. Предыдущая модель HF-1, изготовленная из фанеры, получила критику за высокую цену и низкую эффективность. Новая модель HX-2 – это маневрированная ракета на беспилотном летательном аппарате, способная поражать цели на расстоянии до 100 км.

Конкуренция за государственные заказы дронов в Европе усиливается. Стартапы, такие как Helsing и Stark Defence, соперничают с крупными производителями вооружений, в частности Rheinmetall AG. По словам руководства Helsing, рынок оборонных стартапов неустойчив, и лишь некоторые компании смогут закрепиться на нем.

Война в Украине стимулирует быстрое тестирование и усовершенствование беспилотных систем. Другие производители, такие как Anduril, также сталкивались с проблемами на начальном этапе, но впоследствии их дроны были успешно адаптированы для боевых условий.

Что известно о дронах HX-2?

HX-2 является первым образцом техники своей разработки, который компания Helsing поставила непосредственно в зону боевых действий. Успешность этого дрона имеет для производителя принципиальное значение, ведь компания все активнее инвестирует ресурсы в создание воздушных и подводных беспилотных систем.

Рынок государственных заказов на беспилотники остается очень конкурентным: молодые технологические компании, в частности Helsing и Stark Defence, соревнуются за контракты с крупными оборонными концернами вроде Rheinmetall AG.

HX-2 сочетает конструкцию с фиксированными крыльями и пропеллерами квадрокоптера, что обеспечивает ему маневровость и дальность. Дрон был презентован в декабре 2024 года. Он способен поражать цели на расстоянии до 100 км. По информации компании, систему уже опробовали в боевых условиях подразделения Беспилотных систем Украины, после чего дрон получил разрешение на применение на фронте.

В 2024 году Helsing также заключила контракт на поставку 4 тысяч ударных беспилотников, производящихся в сотрудничестве с украинской компанией.

Напомним,более 60% вооружения для ВСУ теперь производится в Украине.