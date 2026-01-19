Україна відкладає додаткові замовлення дронівд Helsing через проблеми на фронті

Україна призупинила додаткові замовлення бойових дронів HX-2 від німецької компанії Helsing після того, як дрони показали проблеми під час фронтових випробувань. Зокрема, частина дронів не змогла нормально злетіти, а електронні перешкоди переривали зв’язок із операторами.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Bloomberg.

Про затримку замовлень дронів HX-2

Україна тимчасово утримується від додаткових замовлень бойових дронів від Helsing, одного з найцінніших європейських стартапів оборонних технологій, через проблеми під час випробувань на фронті.

Згідно з внутрішньою презентацією німецького Міністерства оборони від 20 листопада, дрони HX-2 не змогли повністю виконати запуск під час тестів 14-го полку безпілотних систем України. У моделі, яка мала включати компоненти штучного інтелекту для автономного керування, не було всіх запланованих систем.

Дрони також піддавалися впливу електронних перешкод, що розривало зв’язок із операторами, через що попит на них знизився. За повідомленнями, німецький уряд не планує нових закупівель до прояву інтересу з боку України.

Компанія Helsing заперечила низку тверджень презентації, стверджуючи, що рівень відмов дронів при зльоті значно менший, і що перші випробувальні польоти показали хорошу точність влучень. Виробник також повідомив, що вже збільшив виробничі потужності, щоб задовольнити наявний контракт.

Helsing підписала угоду на постачання 4 000 бойових дронів разом з українською компанією, із яких близько половини вже доставлено, а 40% залишаються на складі в Україні. Попередня модель HF-1, виготовлена з фанери, отримала критику за високу ціну та низьку ефективність. Нова модель HX-2 – це маневрована ракета на безпілотному літальному апараті, здатна уражати цілі на відстані до 100 км.

Конкуренція за державні замовлення дронів в Європі посилюється. Стартапи, такі як Helsing і Stark Defence, змагаються з великими виробниками озброєнь, зокрема Rheinmetall AG. За словами керівництва Helsing, ринок оборонних стартапів є нестійким, і лише деякі компанії зможуть закріпитися на ньому.

Війна в Україні стимулює швидке тестування та вдосконалення безпілотних систем. Інші виробники, такі як Anduril, також стикалися з проблемами на початковому етапі, але згодом їхні дрони успішно були адаптовані для бойових умов.

Що відомо про дрони HX-2 ?

HX-2 є першим зразком техніки власної розробки, який компанія Helsing поставила безпосередньо в зону бойових дій. Успішність цього дрона має для виробника принципове значення, адже компанія дедалі активніше інвестує ресурси у створення повітряних і підводних безпілотних систем.

Ринок державних замовлень на безпілотники залишається надзвичайно конкурентним: молоді технологічні компанії, зокрема Helsing і Stark Defence, змагаються за контракти з великими оборонними концернами на кшталт Rheinmetall AG.

HX-2 поєднує конструкцію з фіксованими крилами та пропелери квадрокоптера, що забезпечує йому маневровість і дальність. Дрон презентували у грудні 2024 року. Він здатний уражати цілі на відстані до 100 кілометрів. За інформацією компанії, систему вже випробували в бойових умовах підрозділи Безпілотних систем України, після чого дрон отримав дозвіл на застосування на фронті.

У 2024 році Helsing також уклала контракт на постачання 4 тисяч ударних безпілотників, які виготовляють у співпраці з українською компанією.

Нагадаємо, понад 60% озброєння для ЗСУ тепер виробляють в Україні.