Украина открыла рынок подготовки операторов операторов наземных роботов и водных дронов

работы
Рынок обучения операторов НРК и водных дронов / Минцифры

Правительство открыло рынок для обучения операторов наземных роботизированных комплексов и водных дронов. Ранее такая подготовка была доступна только пилотам БпЛА. Новые смены позволяют официально готовить специалистов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил первый вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Обучение операторов НРК и водных дронов

Украинские наземные роботизированные комплексы уже стали важной частью фронта: они перевозят грузы, эвакуируют раненых и выполняют инженерные задания. В то же время эффективность водных дронов подтверждена в морских операциях.

Чтобы эти технологии работали на полную мощность, требуются квалифицированные операторы. Правительство приняло изменения в постановление №1129, открыв рынок обучения операторов НРК и водных дронов, ранее действовавший только для пилотов БпЛА, отмечает Федоров.

Теперь военные смогут проходить сертифицированные курсы в частных учебных заведениях, а государство будет компенсировать их стоимость. К концу года это позволит подготовить тысячи специалистов для управления новейшими технологиями на поле боя и в морских операциях.

Напомним, оборонный кластер Brave1 запускает новые гранты и конкурсы, направленные на ускорение разработок в области оборонных технологий. До конца года на эти проекты будет выделено 2,7 млрд. грн.

Автор:
Ольга Опенько