Новини
Дата публікації
Україна відкрила ринок підготовки операторів операторів наземних роботів та водних дронів

роботи
Ринок навчання операторів НРК та водних дронів / Мінцифри

Уряд відкрив ринок для навчання операторів наземних роботизованих комплексів та водних дронів. Раніше така підготовка була доступна лише для пілотів БпЛА. Нові зміни дозволяють офіційно готувати фахівців.

Як пише Delo.ua, про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Навчання операторів НРК та водних дронів

Українські наземні роботизовані комплекси вже стали важливою частиною фронту: вони перевозять вантажі, евакуйовують поранених та виконують інженерні завдання. Водночас ефективність водних дронів підтверджена в морських операціях.

Щоб ці технології працювали на повну потужність, потрібні кваліфіковані оператори. Уряд ухвалив зміни до постанови № 1129, відкривши ринок навчання операторів НРК та водних дронів, який раніше діяв лише для пілотів БпЛА, наголошує Федоров.

Тепер військові зможуть проходити сертифіковані курси у приватних навчальних закладах, а держава компенсуватиме їхню вартість. Уже до кінця року це дозволить підготувати тисячі спеціалістів для управління новітніми технологіями на полі бою та у морських операціях.

Нагадаємо, оборонний кластер Brave1 запускає нові гранти та конкурси, спрямовані на прискорення розробок у сфері оборонних технологій. До кінця року на ці проєкти буде виділено 2,7 млрд грн. 

Автор:
Ольга Опенько