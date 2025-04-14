Украина открыла свой павильон на выставке в Японии: "магазин", в котором ничего не продается

13 апреля в японской Осаке состоялось открытие Всемирной выставки Expo 2025, в которой принимают участие более 160 стран. Среди них – и Украина, которая представила необычный павильон в виде магазина, где ничего нельзя купить – Not For Sale. Таким образом, страна решила привлечь внимание мира к ценностям, не имеющим цены — свободе, достоинству, устойчивости.

Об этом сообщает Минэкономики.

Павильон выглядит как торговый зал с полками, где вместо товаров размещены предметы-символы. У каждого из них есть штрих-код, который посетители могут отсканировать магазинными сканерами. Вместо цен на экране появляются видеоистории из Украины — о том, какой ценой украинцы борются за право на образование, свободу выбора, медицинскую помощь.

Согласно сообщению, во время открытия павильона посещаемость была настолько высока, что организаторы вынуждены были привлекать регуляторов движения. За первые часы его посетило около 5 000 человек, а всего ожидается более 23 миллионов гостей в течение полугода.

Выставочное пространство для Украины было предоставлено правительством Японии бесплатно.

Рядом с главной зоной работает пространство "экономики, управляемой ценностями", где представлены реальные объекты от украинских компаний, продолжающих работать, несмотря на полномасштабную войну. Среди них — каска от энергетиков, ежедневно восстанавливающих сети под обстрелами, простреленная работающая сирена, колба с украинской нефтью, а также экспонаты от компаний агро-, финансового и бытового секторов.

Заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная подчеркнула, что цель павильона — напомнить миру: в условиях, когда все можно продать или купить, есть остающиеся бесценными вещи. И именно эти ценности формируют общество будущего, к которому стремится Украина.

Украина и Япония заключили грантовое соглашение на $58 млн для запуска четвертой фазы Программы экстренного восстановления. Документ подписали вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба и глава Офиса JICA в Украине Хидеки Мацунага.