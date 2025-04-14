Україна відкрила свій павільйон на виставці в Японії: "магазин", у якому нічого не продається

13 квітня в японській Осаці відбулося відкриття Всесвітньої виставки Expo 2025, участь у якій беруть понад 160 країн. Серед них — і Україна, яка представила незвичний павільйон у вигляді магазину, де нічого не можна купити - Not For Sale. Таким чином країна вирішила привернути увагу світу до цінностей, які не мають ціни — свободи, гідності, стійкості.

Про це повідомляє Мінекономіки.

Павільйон має вигляд торгового залу з полицями, де замість товарів розміщені предмети-символи. Кожен із них має штрих-код, який відвідувачі можуть відсканувати магазинними сканерами. Замість цін на екрані з’являються відеоісторії з України — про те, якою ціною українці виборюють право на освіту, свободу вибору, медичну допомогу.

Згідно з повідомленням, під час відкриття павільйону відвідуваність була настільки високою, що організатори змушені були залучати регулювальників руху. За перші години його відвідало близько 5 000 осіб, а загалом очікується понад 23 мільйони гостей протягом пів року.

Виставковий простір для України було надано урядом Японії безкоштовно.

Поруч з головною зоною працює простір "економіки, керованої цінностями", де представлені реальні об’єкти від українських компаній, які продовжують працювати попри повномасштабну війну. Серед них — каска від енергетиків, які щодня відновлюють мережі під обстрілами, прострілена сирена, що досі працює, колба з українською нафтою, а також експонати від компаній агро-, фінансового та побутового секторів.

Заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна наголосила, що мета павільйону — нагадати світу: в умовах, коли все можна продати або купити, є речі, що залишаються безцінними. І саме ці цінності формують суспільство майбутнього, до якого прагне Україна.

Додамо, Україна та Японія уклали грантову угоду на $58 млн для запуску четвертої фази Програми екстреного відновлення. Документ підписали віце-прем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба та голова Офісу JICA в Україні Хідекі Мацунага.