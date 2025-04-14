Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,39

--0,02

EUR

46,92

+1,07

Готівковий курс:

USD

41,10

40,95

EUR

46,93

46,50

ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Три роки великої війни

Три роки 

великої війни
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Україна відкрила свій павільйон на виставці в Японії: "магазин", у якому нічого не продається

павільйон
Україна відкрила свій павільйон на виставці в Японії / Мінекономіки

13 квітня в японській Осаці відбулося відкриття Всесвітньої виставки Expo 2025, участь у якій беруть понад 160 країн. Серед них — і Україна, яка представила незвичний павільйон у вигляді магазину, де нічого не можна купити - Not For Sale. Таким чином країна вирішила привернути увагу світу до цінностей, які не мають ціни — свободи, гідності, стійкості.

Про це повідомляє Мінекономіки.

Павільйон має вигляд торгового залу з полицями, де замість товарів розміщені предмети-символи. Кожен із них має штрих-код, який відвідувачі можуть відсканувати магазинними сканерами. Замість цін на екрані з’являються відеоісторії з України — про те, якою ціною українці виборюють право на освіту, свободу вибору, медичну допомогу.

Згідно з повідомленням, під час відкриття павільйону відвідуваність була настільки високою, що організатори змушені були залучати регулювальників руху. За перші години його відвідало близько 5 000 осіб, а загалом очікується понад 23 мільйони гостей протягом пів року.

Фото 2 — Україна відкрила свій павільйон на виставці в Японії: "магазин", у якому нічого не продається
Фото 3 — Україна відкрила свій павільйон на виставці в Японії: "магазин", у якому нічого не продається
Фото 4 — Україна відкрила свій павільйон на виставці в Японії: "магазин", у якому нічого не продається
Фото 5 — Україна відкрила свій павільйон на виставці в Японії: "магазин", у якому нічого не продається

Виставковий простір для України було надано урядом Японії безкоштовно.

Поруч з головною зоною працює простір "економіки, керованої цінностями", де представлені реальні об’єкти від українських компаній, які продовжують працювати попри повномасштабну війну. Серед них — каска від енергетиків, які щодня відновлюють мережі під обстрілами, прострілена сирена, що досі працює, колба з українською нафтою, а також експонати від компаній агро-, фінансового та побутового секторів.

Заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна наголосила, що мета павільйону — нагадати світу: в умовах, коли все можна продати або купити, є речі, що залишаються безцінними. І саме ці цінності формують суспільство майбутнього, до якого прагне Україна.

Додамо, Україна та Японія уклали грантову угоду на $58 млн для запуску четвертої фази Програми екстреного відновлення. Документ підписали віце-прем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба та голова Офісу JICA в Україні Хідекі Мацунага.

Автор:
Тетяна Гойденко