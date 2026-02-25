Запланована подія 2

Украина передала МКС материалы об атаках РФ на энергосистему

энергосистему
Последствия атак на энергетическую инфраструктуру

Украина передала в Офис прокурора Международный уголовный суд информационное сообщение о российских атаках на энергетическую инфраструктуру в период с июля 2025 по февраль 2026 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Генерального прокурора Украины Руслана Кравченко.

По данным следствия, в течение отопительного сезона удары, организованные высшим военно-политическим руководством РФ, были направлены на все ключевые звенья энергосистемы – от генерации до магистральных и распределительных сетей. Повреждения получили тепло- и гидроэлектростанции, теплоэлектроцентрали и объекты распределения электроэнергии в большинстве регионов страны.

Атаки осуществлялись в формате длительных массированных комбинированных ударов с применением ракет и беспилотников разных типов базирования. Их интенсивность, отмечают правоохранители, превысила предыдущие волны обстрелов энергетики в 2022-2023 и 2024-2025 годах, а последствия ощутили почти все потребители электроэнергии в Украине.

В результате атак за указанный период погибли 11 гражданских, еще 68 получили ранения. Украинская сторона отмечает, что удары не имели военной целесообразности и были направлены на устрашение населения и создание непригодных условий для жизни, что может свидетельствовать о признаках преступлений против человечности.

В Гаагу передана хронология обстрелов, данные об их последствиях, а также информация о подразделениях вооруженных сил РФ и представителях военно-политического руководства, которые могли отдавать соответствующие приказы. Материалы должны помочь расширить уже существующие обвинения и установить новых подозреваемых в рамках расследования.

В украинской прокуратуре заявили, что сбор доказательств продолжается, и выразили надежду на дальнейшее сотрудничество с МКС для обеспечения неотвратимости наказания за международные преступления.

Заметим, станок на утро 25 февраля в результате боевых действий и обстрелов объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Харьковской областях остается без электроснабжения. В отдельных регионах Украины действуют аварийные отключения электроэнергии.

Автор:
Татьяна Гойденко