Україна передала до МКС матеріали про атаки РФ на енергосистему

енергосистему
Наслідки атак на енергетичну інфраструктуру

Україна передала до Офісу прокурора Міжнародний кримінальний суд інформаційне повідомлення щодо російських атак на енергетичну інфраструктуру в період із липня 2025 року по лютий 2026 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Генерального прокурора України Руслана Кравченка.

За даними слідства, протягом опалювального сезону удари, організовані вищим військово-політичним керівництвом РФ, були спрямовані на всі ключові ланки енергосистеми — від генерації до магістральних і розподільчих мереж. Пошкоджень зазнали тепло- та гідроелектростанції, теплоелектроцентралі й об’єкти розподілу електроенергії у більшості регіонів країни.

Атаки здійснювалися у форматі тривалих масованих комбінованих ударів із застосуванням ракет і безпілотників різних типів базування. Їхня інтенсивність, зазначають правоохоронці, перевищила попередні хвилі обстрілів енергетики у 2022–2023 та 2024–2025 роках, а наслідки відчули майже всі споживачі електроенергії в Україні.

Унаслідок атак за вказаний період загинули 11 цивільних, ще 68 дістали поранення. Українська сторона наголошує, що удари не мали військової доцільності та були спрямовані на залякування населення й створення непридатних умов для життя, що може свідчити про ознаки злочинів проти людяності.

До Гааги передано хронологію обстрілів, дані про їхні наслідки, а також інформацію про підрозділи збройних сил РФ і представників військово-політичного керівництва, які могли віддавати відповідні накази. Матеріали мають допомогти розширити вже наявні обвинувачення та встановити нових підозрюваних у межах розслідування.

В українській прокуратурі заявили, що збір доказів триває, і висловили сподівання на подальшу співпрацю з МКС для забезпечення невідворотності покарання за міжнародні злочини.

Зауважимо, станок на ранок 25 лютого внаслідок бойових дій та обстрілів об’єктів енергетичної інфраструктури, частина споживачів в Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Харківській областях залишається без електропостачання. В окремих регіонах України діють аварійні відключення електроенергії.

Автор:
Тетяна Гойденко