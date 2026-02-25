Україна передала до МКС матеріали про атаки РФ на енергосистему

Україна передала до Офісу прокурора Міжнародний кримінальний суд інформаційне повідомлення щодо російських атак на енергетичну інфраструктуру в період із липня 2025 року по лютий 2026 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Генерального прокурора України Руслана Кравченка.

За даними слідства, протягом опалювального сезону удари, організовані вищим військово-політичним керівництвом РФ, були спрямовані на всі ключові ланки енергосистеми — від генерації до магістральних і розподільчих мереж. Пошкоджень зазнали тепло- та гідроелектростанції, теплоелектроцентралі й об’єкти розподілу електроенергії у більшості регіонів країни.

Атаки здійснювалися у форматі тривалих масованих комбінованих ударів із застосуванням ракет і безпілотників різних типів базування. Їхня інтенсивність, зазначають правоохоронці, перевищила попередні хвилі обстрілів енергетики у 2022–2023 та 2024–2025 роках, а наслідки відчули майже всі споживачі електроенергії в Україні.

Унаслідок атак за вказаний період загинули 11 цивільних, ще 68 дістали поранення. Українська сторона наголошує, що удари не мали військової доцільності та були спрямовані на залякування населення й створення непридатних умов для життя, що може свідчити про ознаки злочинів проти людяності.

До Гааги передано хронологію обстрілів, дані про їхні наслідки, а також інформацію про підрозділи збройних сил РФ і представників військово-політичного керівництва, які могли віддавати відповідні накази. Матеріали мають допомогти розширити вже наявні обвинувачення та встановити нових підозрюваних у межах розслідування.

В українській прокуратурі заявили, що збір доказів триває, і висловили сподівання на подальшу співпрацю з МКС для забезпечення невідворотності покарання за міжнародні злочини.

Зауважимо, станок на ранок 25 лютого внаслідок бойових дій та обстрілів об’єктів енергетичної інфраструктури, частина споживачів в Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Харківській областях залишається без електропостачання. В окремих регіонах України діють аварійні відключення електроенергії.