Украина первой в Европе утвердила нацстандарт для экоиндустриальных парков

Украина стала первой страной в Европе и второй в мире, утвердившей национальный стандарт для экоиндустриальных парков. Документ определяет четкие требования к устойчивому развитию и критерии оценки деятельности управляющих компаний в промышленных зонах.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минэкономики.

Новый госстандарт для индустриальных парков

Национальный стандарт устанавливает систему оценки по рейтинговой шкале:

"золотой";

"серебряный";

"бронзовый" уровень соответствия.

Оценивается эффективность управления, постоянство процессов и влияние на окружающую среду.

Стандарт вступает в силу 1 сентября 2025 г., однако его положения уже сейчас могут использовать инициаторы создания и управляющие компании индустриальных парков.

Решение об утверждении национального стандарта для экоиндустриальных парков в Украине было официально оформлено приказом ГП "УкрНИЦЦ" №95 от 5 июня 2025 года.

Стандарт разработан в рамках международного проекта технической помощи "Глобальная программа экоиндустриальных парков в Украине: реализация на местном уровне".

Инициативу внедряет Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (UNIDO) в сотрудничестве с семью странами при финансовой поддержке Швейцарии через Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO).

Следующим шагом на пути внедрения постоянных промышленных зон станет принятие законопроекта №12117, над которым работали народные депутаты Дмитрий Кисилевский и Дмитрий Наталуха.

Справка:

Экоиндустриальный парк – это индустриальный кластер, где предприятия обмениваются ресурсами, энергией и отходами. Их развитие является частью стратегической трансформации экономики Украины в рамках плана Ukraine Facility. Это включает в себя декарбонизацию, рост добавленной стоимости, эффективное использование ресурсов и повышение конкурентоспособности украинской промышленности.

Ранее о том, что Кабмин одобрил создание нового индустриального парка в Хмельницкой области, сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.