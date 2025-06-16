Україна першою в Європі затвердила нацстандарт для екоіндустріальних парків

Україна стала першою країною в Європі та другою у світі, яка затвердила національний стандарт для екоіндустріальних парків. Документ визначає чіткі вимоги до сталого розвитку та критерії оцінки діяльності керуючих компаній у промислових зонах.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Новий держстандарт для індустріальних парків

Національний стандарт встановлює систему оцінювання за рейтинговою шкалою:

"золотий";

"срібний";

"бронзовий" рівень відповідності.

Оцінюється ефективність управління, сталість процесів і вплив на довкілля.

Стандарт набирає чинності 1 вересня 2025 року, проте його положення вже зараз можуть використовувати ініціатори створення та керуючі компанії індустріальних парків.

Рішення про затвердження національного стандарту для екоіндустріальних парків в Україні було офіційно оформлене наказом ДП "УкрНДНЦ" №95 від 5 червня 2025 року.

Стандарт розроблено в межах міжнародного проєкту технічної допомоги "Глобальна програма екоіндустріальних парків в Україні: реалізація на місцевому рівні".

Ініціативу впроваджує Організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO) у співпраці з сімома країнами, за фінансової підтримки Швейцарії через Державний секретаріат з економічних питань (SECO).

Наступним кроком на шляху до впровадження сталих промислових зон стане ухвалення законопроєкту №12117, над яким працювали народні депутати Дмитро Кисилевський і Дмитро Наталуха.

Довідка:

Екоіндустріальний парк – це індустріальний кластер, де підприємства обмінюються ресурсами, енергією та відходами. Їхній розвиток є частиною стратегічної трансформації економіки України у межах плану Ukraine Facility. Це включає декарбонізацію, зростання доданої вартості, ефективне використання ресурсів та підвищення конкурентоспроможності української промисловості.

Раніше, про те, що Кабмін схвалив створення нового індустріального парку в Хмельницькій області повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.