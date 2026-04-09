Украина планирует накопить 14,6 млрд. куб. м газа к новому отопительному сезону

Украина планирует накопить 14,6 млрд. куб. м газа / Depositphotos

Украина начала подготовку к следующему отопительному сезону и продолжает меры по укреплению энергетической устойчивости в условиях военных рисков.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра энергетики Дениса Шмыгаля.

В ходе заседания Кризисного комитета с участием представителей топливно-энергетического сектора утвержден прогнозный баланс поступления и распределения природного газа на 2026/2027 годы. Согласно базовому сценарию, к началу отопительного сезона в подземных хранилищах газа планируется накопить 14,6 млрд куб. м ресурса.

В то же время отмечается, что в условиях войны сохраняется риск атак на газовую инфраструктуру, поэтому прогнозные показатели могут корректироваться в зависимости от ситуации.

Как ориентир определен критически необходимый минимальный уровень запасов – не менее 13,2 млрд куб. м газа, что должно обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона даже при низких температурах и возможных массированных атак.

Среди ключевых задач подготовки определены своевременные контракты импортных поставок, закачка газа в подземные хранилища в период самых низких рыночных цен, а также диверсификацию маршрутов поставок.

НАК "Нефтегаз Украины" и оператор газотранспортной системы Украины работают над бронированием мощностей для импорта природного газа и продолжением функционирования маршрутов "Вертикального газового коридора".

Отдельно рассмотрена подготовка к ремонтной кампании и формирование запасов оборудования для плановых и аварийных работ в сотрудничестве с международными партнерами.

Правительство отмечает, что подготовка к следующему отопительному сезону уже идет, а приоритетом остается усиление энергетической устойчивости страны.

Напомним, Минэнерго продолжает искать решение для поддержки газовой генерации. Это направление определено как приоритетное как во время военного положения, так и для периода послевоенного восстановления энергорынка.

Татьяна Гойденко