Україна планує накопичити 14,6 млрд куб. м газу до нового опалювального сезону

Україна розпочала підготовку до наступного опалювального сезону та продовжує заходи зі зміцнення енергетичної стійкості в умовах воєнних ризиків.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Під час засідання Кризового комітету за участі представників паливно-енергетичного сектору затверджено прогнозний баланс надходження та розподілу природного газу на 2026/2027 роки. Згідно з базовим сценарієм, на початок опалювального сезону в підземних сховищах газу планується накопичити 14,6 млрд куб. м ресурсу.

Водночас зазначається, що в умовах війни зберігається ризик атак на газову інфраструктуру, тому прогнозні показники можуть коригуватися залежно від безпекової ситуації.

Як орієнтир визначено критично необхідний мінімальний рівень запасів — не менше 13,2 млрд куб. м газу, що має забезпечити стабільне проходження опалювального сезону навіть за умов низьких температур і можливих масованих атак.

Серед ключових завдань підготовки визначено своєчасне контрактування імпортних поставок, закачування газу до підземних сховищ у період найнижчих ринкових цін, а також диверсифікацію маршрутів постачання.

НАК "Нафтогаз України" та оператор газотранспортної системи України працюють над бронюванням потужностей для імпорту природного газу та продовженням функціонування маршрутів "Вертикального газового коридору".

Окремо розглянуто підготовку до ремонтної кампанії та формування запасів обладнання для планових і аварійних робіт у співпраці з міжнародними партнерами.

Уряд наголошує, що підготовка до наступного опалювального сезону вже триває, а пріоритетом залишається посилення енергетичної стійкості країни.

Нагадаємо, Міненерго продовжує шукати рішення для підтримки газової генерації. Цей напрям визначено як пріоритетний як на час воєнного стану, так і для періоду післявоєнної відбудови енергоринку.