Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,38

--0,12

EUR

50,76

+0,49

Готівковий курс:

USD

43,55

43,40

EUR

50,90

50,65

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Україна планує накопичити 14,6 млрд куб. м газу до нового опалювального сезону

газопровід
Україна планує накопичити 14,6 млрд куб. м газу / Depositphotos

Україна розпочала підготовку до наступного опалювального сезону та продовжує заходи зі зміцнення енергетичної стійкості в умовах воєнних ризиків.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Під час засідання Кризового комітету за участі представників паливно-енергетичного сектору затверджено прогнозний баланс надходження та розподілу природного газу на 2026/2027 роки. Згідно з базовим сценарієм, на початок опалювального сезону в підземних сховищах газу планується накопичити 14,6 млрд куб. м ресурсу.

Водночас зазначається, що в умовах війни зберігається ризик атак на газову інфраструктуру, тому прогнозні показники можуть коригуватися залежно від безпекової ситуації.

Як орієнтир визначено критично необхідний мінімальний рівень запасів — не менше 13,2 млрд куб. м газу, що має забезпечити стабільне проходження опалювального сезону навіть за умов низьких температур і можливих масованих атак.

Серед ключових завдань підготовки визначено своєчасне контрактування імпортних поставок, закачування газу до підземних сховищ у період найнижчих ринкових цін, а також диверсифікацію маршрутів постачання.

НАК "Нафтогаз України" та оператор газотранспортної системи України працюють над бронюванням потужностей для імпорту природного газу та продовженням функціонування маршрутів "Вертикального газового коридору".

Окремо розглянуто підготовку до ремонтної кампанії та формування запасів обладнання для планових і аварійних робіт у співпраці з міжнародними партнерами.

Уряд наголошує, що підготовка до наступного опалювального сезону вже триває, а пріоритетом залишається посилення енергетичної стійкості країни.

Нагадаємо, Міненерго продовжує шукати рішення для підтримки газової генерації. Цей напрям визначено як пріоритетний як на час воєнного стану, так і для періоду післявоєнної відбудови енергоринку.

Автор:
Тетяна Гойденко