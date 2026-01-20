Запланована подія 2

Украина планирует выставить на продажу 25% "Энергоатома" в рамках крупной приватизации

Украина выставляет на продажу акции НАЭК "Энергоатом" / Укринформ

Украинское правительство открывает путь к крупной приватизации, рассматривая продажу четверти акций НАЭК "Энергоатом". Для реализации соглашения необходимо привлечение крупных банков и поддержка со стороны европейских партнеров.

Как пишет Delo.ua, об этом рассказал глава Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.

Он отметил, что крупные европейские компании, занимающиеся ядерной энергетикой, сейчас испытывают собственные трудности, что затрудняет приобретение доли в украинском активе во время или после войны.

По его словам, для реализации таких проектов нужно общее соглашение, на которое согласится Европейский союз.

Соболев также отметил необходимость масштабного внутреннего финансирования. Для этого, по его словам, правительство планирует сосредоточиться на борьбе с коррупцией, увеличении легального сектора экономики и сборе большего количества налогов.

"Мы увеличиваем легальную экономику, собираем больше налогов. Но сейчас, если посмотреть, Украина распределяет около 50% своего ВВП. Так что мы зарабатываем и делаем свое дело", - добавил министр.

Напомним, в ноябре 2025 года Государственная аудиторская служба начала масштабный аудит "Энергоатома". Проверка охватит 2023–2025 годы и коснется аппарата управления предприятия и десяти его филиалов, среди которых три атомных электростанции.

Автор:
Татьяна Бессараб