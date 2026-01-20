Україна планує виставити на продаж 25% "Енергоатома" в межах великої приватизації

Український уряд відкриває шлях до великої приватизації, розглядаючи продаж чверті акцій НАЕК “Енергоатом”. Для реалізації угоди необхідне залучення великих фінустанов та підтримка з боку європейських партнерів.

Як пише Delo.ua, про це розповів очільник Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболєв.

Він зазначив, що великі європейські компанії, що займаються ядерною енергетикою, наразі мають власні труднощі, що ускладнює придбання частки в українському активі під час або після війни. За його словами, для реалізації таких проєктів потрібна спільнаугода, на яку погодиться Європейський союз.

Соболєв також наголосив на необхідності масштабного внутрішнього фінансування. Для цього, за його словами, уряд планує зосередитися на боротьбі з корупцією, збільшенні легального сектору економіки та зборі більшої кількості податків.

"Ми збільшуємо легальну економіку, збираємо більше податків. Але зараз, якщо подивитися, Україна розподіляє близько 50% свого ВВП. Тож ми заробляємо і робимо свою справу", - додав міністр.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року Державна аудиторська служба розпочала масштабний аудит "Енергоатому". Перевірка охопить 2023–2025 роки і торкнеться апарату управління підприємства та десяти його філій, серед яких – три атомні електростанції.