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Украина подписала с Китаем соглашение об экспорте агропродукции: какие еще позиции откроют

Украина подписала с Китаем соглашение об экспорте агропродукции: какие еще позиции откроют
Фото: Минагрополитики

Украина и Китай заключили важное соглашение, открывающее новые возможности для отечественного аграрного экспорта. Документы регламентируют ветеринарно-санитарные и фитосанитарные требования по поставкам в Китай украинских водных продуктов дикого лова и гороха.

Об этом сообщает Минагрополитики.

Соглашение подписали представители Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, Госпродпотребслужбы, украинских аграрных ассоциаций и Генеральной таможенной администрации КНР. Активную поддержку переговорному процессу оказало Посольство Китая в Украине во главе с послом Ма Шенкунем.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль подчеркнул значение этого соглашения для украинских экспортеров:

"Выход на китайский рынок является стратегическим шагом для укрепления экономики и расширения географии поставок. Китай – один из крупнейших импортеров аграрной продукции, и открытие новых возможностей для украинских производителей будет способствовать увеличению валютных поступлений и закреплению Украины как надежного поставщика качественной продукции. Это первый контракт с Китаем за последние пять лет", — заявил он.

Ожидается, что реализация договоренностей существенно повлияет на рост экспорта. По прогнозам, производство гороха в Украине в 2024/2025 маркетинговом году может достигнуть 476 тысяч тонн, а Китай наряду с Турцией, Индией и Италией станет одним из ключевых импортеров.

Также Украина наращивает экспорт водных биоресурсов. Промышленный лов рыбы в 2024 году вырос на 6,2% по сравнению с предыдущим годом, а лов в международных водах почти удвоился, достигнув 19,9 тысяч тонн. Стоимость экспорта рыбной продукции за год выросла на 80,3% и составила 56,3 миллионов долларов США.

Новые протоколы продолжают активно развивающееся торговое партнерство между Украиной и Китаем с 2019 года. В ближайшее время украинские компании смогут приступить к поставкам продукции в соответствии с новыми требованиями.

Напомним, в прошлом году Китай занял в рейтинге крупнейших импортеров украинской агропродукции второе место. При этом в стоимостном измерении Поднебесная увеличила объем закупок украинской агропродукции. Если в 2022 году стоимость поставок из Украины в это государство составляла 1,888 млрд дол. США, то в 2023 году увеличились примерно на 18% – до 2220 млн дол. США. Доля Китая в отечественном экспорте агропродовольствия составила в прошлом году 10%.

Автор:
Татьяна Гойденко