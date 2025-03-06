Україна підписала з Китаєм угоду про експорт агропродукції: які ще позиції відкриють

Україна та Китай уклали важливу угоду, яка відкриває нові можливості для вітчизняного аграрного експорту. Документи регламентують ветеринарно-санітарні та фітосанітарні вимоги щодо постачання до Китаю українських водних продуктів дикого вилову та гороху.

Про це повідомляє Мінагрополітики.

Угоду підписали представники Міністерства аграрної політики та продовольства України, Держпродспоживслужби, українських аграрних асоціацій та Генеральної митної адміністрації КНР. Активну підтримку переговорному процесу надало Посольство Китаю в Україні на чолі з послом Ма Шенкунем.

Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль підкреслив значення цієї угоди для українських експортерів:

"Вихід на китайський ринок є стратегічним кроком для зміцнення економіки та розширення географії поставок. Китай – один із найбільших імпортерів аграрної продукції, і відкриття нових можливостей для українських виробників сприятиме збільшенню валютних надходжень та закріпленню України як надійного постачальника якісної продукції. Це перший контракт з Китаєм за останні п’ять років, і ми продовжимо розширювати співпрацю", – заявив Коваль.

Очікується, що реалізація домовленостей суттєво вплине на зростання експорту. За прогнозами, виробництво гороху в Україні у 2024/2025 маркетинговому році може досягти 476 тисяч тонн, а Китай, поряд із Туреччиною, Індією та Італією, стане одним із ключових імпортерів.

Також Україна нарощує експорт водних біоресурсів. Промисловий вилов риби у 2024 році зріс на 6,2% порівняно з попереднім роком, а вилов у міжнародних водах майже подвоївся, досягнувши 19,9 тисяч тонн. Вартість експорту рибної продукції за рік зросла на 80,3% і склала 56,3 мільйона доларів США.

Нові протоколи продовжують торговельне партнерство між Україною та Китаєм, яке активно розвивається з 2019 року. Найближчим часом українські компанії зможуть розпочати поставки продукції відповідно до нових вимог.

Нагадаємо, торік Китай посів у рейтингу найбільших імпортерів української агропродукції друге місце. При цьому у вартісному вимірі Піднебесна збільшила обсяги закупівель української агропродукції. Якщо у 2022 році вартість поставок з України до цієї держави становила 1888 млн дол. США, то 2023 року збільшилися приблизно на 18 % – до 2220 млн дол. США. Частка Китаю у вітчизняному експорті агропродовольства склала торік 10 %.