Украина покупает больше, чем продает: за четыре месяца импорт превысил экспорт на $18,3 млрд

За четыре месяца товарооборот Украины превысил $46 млрд. / Freepik

За период января-апреля 2026 года общий объем товарооборота Украины составил 46,1 млрд. долларов. Стоимость импортируемых товаров составила 32,2 млрд долларов, в то время как экспорт продукции из Украины оценивается в 13,9 млрд долларов.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Государственная таможенная служба Украины.

Показатели импорта и ключевые категории

Облагаемый импорт составляет 22,3 млрд долларов, что равняется 69% от общего объема ввозимых товаров. Средняя налоговая нагрузка при этом составила 0,55 долл./кг. Основными поставщиками продукции в Украину стали Китай ($8,7 млрд), Польша ($3,1 млрд) и Турция ($2,2 млрд).

Три группы товаров охватывают 72% всего импорта:

  • машины, оборудование и транспорт - 13,3 млрд долларов (уплачено 74,3 млрд грн таможенных платежей);
  • топливно-энергетические товары - 5,3 млрд долларов (уплачено 103,5 млрд грн таможенных платежей);
  • продукция химической промышленности - 4,6 млрд долларов (уплачено 38,4 млрд грн таможенных платежей).

Экспорт товаров и партнеры

Крупнейшими покупателями украинских товаров являются Польша ($1,5 млрд), Турция ($1,2 млрд) и Италия ($857 млн). Структура наиболее экспортируемых товаров выглядит следующим образом:

  • продовольственные товары - 8,5 млрд долларов;
  • металлы и изделия из них - 1,3 млрд долларов;
  • машины, оборудование и транспорт – 1,2 млрд долларов.

За операции по экспорту товаров, подлежащих вывозной пошлине, в государственный бюджет поступило 585,9 млн. грн.

Напомним, товарооборот Украины за январь-март 2026 года составил $33,5 млрд. За отчетный период импорт товаров в Украину составил $23,4 млрд, тогда как экспорт — $10,1 млрд.

Автор:
Татьяна Ковальчук