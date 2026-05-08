Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,80

--0,05

EUR

51,54

--0,07

Готівковий курс:

USD

43,78

43,70

EUR

51,70

51,50

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Україна купує більше, ніж продає: за чотири місяці імпорт перевищив експорт на $18,3 млрд

кран, контейнери
За чотири місяці товарообіг України перевищив $46 млрд / Freepik

За період січня-квітня 2026 року загальний обсяг товарообігу України становив 46,1 млрд доларів. Вартість імпортованих товарів склала 32,2 млрд доларів, тоді як експорт продукції з України оцінюється у 13,9 млрд доларів.

Як пише Delo.ua, про це інформує Державна митна служба України.

Показники імпорту та ключові категорії

Оподаткований імпорт становить 22,3 млрд доларів, що дорівнює 69% від загального обсягу ввезених товарів. Середнє податкове навантаження при цьому склало 0,55 дол/кг. Основними постачальниками продукції в Україну стали Китай ($8,7 млрд), Польща ($3,1 млрд) та Туреччина ($2,2 млрд).

Три групи товарів охоплюють 72% усього імпорту:

  • машини, устаткування та транспорт — 13,3 млрд доларів (сплачено 74,3 млрд грн митних платежів); 
  • паливно-енергетичні товари — 5,3 млрд доларів (сплачено 103,5 млрд грн митних платежів); 
  • продукція хімічної промисловості — 4,6 млрд доларів (сплачено 38,4 млрд грн митних платежів).

Експорт товарів та партнери

Найбільшими покупцями українських товарів є Польща ($1,5 млрд), Туреччина ($1,2 млрд) та Італія ($857 млн). Структура найбільш експортованих товарів виглядає так:

  • продовольчі товари — 8,5 млрд доларів; 
  • метали та вироби з них — 1,3 млрд доларів; 
  • машини, устаткування та транспорт — 1,2 млрд доларів.

За операції з експорту товарів, що підлягають вивізному миту, до державного бюджету надійшло 585,9 млн грн.

Нагадаємо, товарообіг України за січень–березень 2026 року становив $33,5 млрд. За звітний період імпорт товарів до України склав $23,4 млрд, тоді як експорт — $10,1 млрд.

Автор:
Тетяна Ковальчук