Україна купує більше, ніж продає: за чотири місяці імпорт перевищив експорт на $18,3 млрд

За період січня-квітня 2026 року загальний обсяг товарообігу України становив 46,1 млрд доларів. Вартість імпортованих товарів склала 32,2 млрд доларів, тоді як експорт продукції з України оцінюється у 13,9 млрд доларів.

Як пише Delo.ua, про це інформує Державна митна служба України.

Показники імпорту та ключові категорії

Оподаткований імпорт становить 22,3 млрд доларів, що дорівнює 69% від загального обсягу ввезених товарів. Середнє податкове навантаження при цьому склало 0,55 дол/кг. Основними постачальниками продукції в Україну стали Китай ($8,7 млрд), Польща ($3,1 млрд) та Туреччина ($2,2 млрд).

Три групи товарів охоплюють 72% усього імпорту:

машини, устаткування та транспорт — 13,3 млрд доларів (сплачено 74,3 млрд грн митних платежів);

паливно-енергетичні товари — 5,3 млрд доларів (сплачено 103,5 млрд грн митних платежів);

продукція хімічної промисловості — 4,6 млрд доларів (сплачено 38,4 млрд грн митних платежів).

Експорт товарів та партнери

Найбільшими покупцями українських товарів є Польща ($1,5 млрд), Туреччина ($1,2 млрд) та Італія ($857 млн). Структура найбільш експортованих товарів виглядає так:

продовольчі товари — 8,5 млрд доларів;

метали та вироби з них — 1,3 млрд доларів;

машини, устаткування та транспорт — 1,2 млрд доларів.

За операції з експорту товарів, що підлягають вивізному миту, до державного бюджету надійшло 585,9 млн грн.

Нагадаємо, товарообіг України за січень–березень 2026 року становив $33,5 млрд. За звітний період імпорт товарів до України склав $23,4 млрд, тоді як експорт — $10,1 млрд.