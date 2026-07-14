Украина получила от Дании 10 мобильных климатических хранилищ для авиаимущества

Украина получила от Дании 10 мобильных климатических хранилищ, предназначенных для хранения авиаимущества, чувствительного к температуре и влажности.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минобороны.

Хранилища оснащены системами контроля температуры и влажности, что позволяет безопасно хранить, в частности, метрологическое оборудование и отдельные компоненты самолетов. Особенно это важно в условиях войны, когда непрерывность и исправность техники имеют решающее значение для защиты украинского неба.

Полученная партия увеличила количество мобильных климатических хранилищ в Украине до 25 штук. До конца года планируется поставка еще 15 таких хранилищ, что доведет общее количество до 40.

Мобильные климатические хранилища предоставлены в рамках международной Коалиции возможностей воздушных сил, направленной на усиление возможностей украинской авиации. Этот проект включает подготовку пилотов и техников, поставки современной авиатехники, а также развитие аэродромной инфраструктуры.

Использование климатических хранилищ обеспечивает более надежное хранение авиаимущества, что снижает риски потери или повреждения дорогостоящего и важного оборудования из-за неблагоприятных условий окружающей среды. Это позволит поддерживать технику в рабочем состоянии и обеспечивать готовность к выполнению задач.

Напомним, в июне Украина и Дания договорились о расширении оборонного партнерства по нескольким стратегическим направлениям. Ключевыми темами взаимодействия станут развитие программы Drone Deal, разработка решений против баллистических угроз и привлечение европейских ресурсов для фронта.