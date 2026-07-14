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Україна отримала від Данії 10 мобільних кліматичних сховищ для авіамайна

Україна та Данія
Данія передала Україні 10 мобільних сховищ для авіамайна / Depositphotos

Україна отримала від Данії 10 мобільних кліматичних сховищ, призначених для зберігання авіамайна, чутливого до температури та вологості. 

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міноборони.

Сховища оснащені системами контролю температури і вологості, що дає змогу безпечно зберігати, зокрема, метрологічне обладнання та окремі компоненти літаків. Особливо це важливо в умовах війни, коли безперервність і справність техніки мають вирішальне значення для захисту українського неба.

Отримана партія збільшила загальну кількість мобільних кліматичних сховищ в Україні до 25 штук. До кінця року планується постачання ще 15 таких сховищ, що доведе загальну кількість до 40.

Мобільні кліматичні сховища надані в рамках міжнародної Коаліції спроможностей повітряних сил, яка спрямована на посилення можливостей української авіації. Цей проєкт охоплює підготовку пілотів і техніків, постачання сучасної авіатехніки, а також розвиток аеродромної інфраструктури.

Використання кліматичних сховищ забезпечує більш надійне зберігання авіамайна, що знижує ризики втрати або пошкодження дорогого й важливого обладнання через несприятливі умови довкілля. Це дозволить підтримувати техніку в робочому стані та забезпечувати її готовність до виконання завдань.

Нагадаємо, у червні Україна та Данія домовилися про розширення оборонного партнерства за кількома стратегічними напрямами. Ключовими темами взаємодії стануть розвиток програми Drone Deal, розробка рішень проти балістичних загроз та залучення європейських ресурсів для фронту.

Автор:
Тетяна Ковальчук